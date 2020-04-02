Жители Нью-Йорка собираются в группы, чтобы заболеть коронавирусом: названа причина

Мир

В Соединенных Штатах Америки, где число инфицированных коронавирусом выросло в два раза за пять дней, эпицентром вспышки заболевания стал Нью-Йорк. От COVID-19 в мегаполисе скончались уже 678 человек, число зараженных — 32 308.

Несмотря на ужасающую статистику, запреты и здравый смысл, некоторые жители Нью-Йорка, продолжают «тусоваться», собираясь в группы.

Об этом пишет МК со ссылкой на русскоязычных жителей города.

«Более того, устраиваются вечеринки специально для того, чтобы заразиться, по типу того, как раньше устраивались детские сборища, для того чтобы дети переболели ветрянкой. Свое поведение люди объясняют так: большинство из нас не будут тяжело болеть, зато потом у нас возникнет иммунитет»,— рассказывает Лена Лин.

При этом женщина выражает пожелание, чтобы все «экспериментаторы» могли «поближе взглянуть» на прицепы-рефрижераторы, которые сейчас, за неимением мест в моргах, подогнали к госпиталям. Каждый такой гигантский холодильник рассчитан на хранение 300 тел.

Также издание приводит рассказ некоей Гали Моррелл, чей 32-летний сын Сережа подхватил коронавирус одним из первых.

«Я хочу предупредить, насколько это коварная болезнь, — говорит женщина. — Все началось как обычный грипп, но уже через несколько дней Сережа стал задыхаться, и это притом что он спортсмен, бегает марафоны. Боль и тяжесть в груди были такие, будто по ней топчется конь. Еще одна из особенностей этой болезни в том, что человек теряет обоняние. Сын перестал на какое-то время различать запахи».

В госпитали и больницы, по рассказам женщины, забирали только самых тяжелых больных.

Чтобы попасть на аппарат искусственной вентиляции легких, «нужно быть практически полутрупом». Сын оставался дома, был на связи с друзьями-медиками, которые у него остались со времен учебы в университете. Еще по совету друга он оборачивал грудную клетку горячим полотенцем, которое прогревал в кипятке, отжимал и, накладывая на него клеенку, закутывался в одеяло. Повторял эту процедуру много раз, и ему стало легче.

Зная, что тяжелобольным в госпиталях давали ударную дозу витамина С (по примеру Китая вводили в вену четыре раза в день по 1500 мг), Сергей начал пить сок выжатого лимона. Болезнь отступила через две недели.

«Только два дня назад он стал выходить на улицу», — говорит Галя.

Также женщина рассказывает о том, что среди умерших очень много людей с хроническими болезнями. А самый большой недуг, который сводит людей в могилу — не астма и не сахарный диабет, а высокое давление. В группе риска больше всего гипертоников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Хосе Мануэля Фернандеса Гарсии из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN), противостоять коронавирусу можно с помощью укрепления иммунитета, только не через подобные «тусовки», а придерживаясь определенных правил питания и даже образа жизни.

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