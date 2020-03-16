- 05:37 Тысячи человек: стало известно количество людей, заразившихся коронавирусом за сутки
- 04:58 COVID-19 наступает: названо количество украинцев за рубежом, зараженных коронавирусом
- 04:40 Пять овощей и фруктов каждый день: врач из Испании назвал продукты для противостояния коронавирусу
- 03:55 Смерть королевы красоты: беременная 19-летняя модель упала со стены между США и Мексикой
- 03:25 Пассажир скончался на месте: в Киеве возле Моста метро столкнулись Volkswagen и Subaru
- 03:01 "Самое страшное — ужасный кашель": заразившийся коронавирусом мужчина рассказал о симптомах заболевания
- 02:32 Одесса уходит на тотальный карантин: в городе будут работать только аптеки и продуктовые магазины
- 01:58 Коронавирус не пройдёт: Линдеманн появился на концерте в "защитном пузыре"
- 01:35 Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев
- 00:52 "Боль страшная": исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач рассказал, как заразился коронавирусной пневмонией
- 00:26 В Украине запускают сервис с актуальной информацией о коронавирусе: как он будет работать
- 15.03 23:48 Девушка Бонда из Украины Ольга Куриленко заболела коронавирусом
Пять овощей и фруктов каждый день: врач из Испании назвал продукты для противостояния коронавирусу
Правильное питание способно поддержать иммунитет и помочь противостоять вирусам, в том числе и распространяющемуся по миру коронавирусу, даже несмотря на его способность мутировать.
Об этом заявил Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN), передает информационный ресурс «Новости Испании на русском».
По словам Фернандеса, главное — взять за основу принципы средиземноморской диеты и включить в свой рацион побольше фруктов, овощей, зелени.
«Это как раз то, что нужно нашему организму»,— заявил он, подчеркнув, что такие продукты являются антиоксидантами и богаты микроэлементами, так необходимыми для построения крепкого иммунитета. Эксперт советует съедать ежедневно по пять овощей и фруктов.
Кроме того, он настоятельно рекомендует цельнозерновые и неочищенные (нерафинированые) продукты.
Также желательно хотя бы раз в неделю есть мясо и рыбу. Рыба предпочтительнее, отмечает Фернандес, а если уж выбирать мясо, то лучше птицу. Два-три раза в неделю следует употреблять бобовые (любые). Желательно употреблять молочные продукт: сыры, йогурты, молоко. Специалист по питанию также призывает не бояться есть яйца. От одного яйца в день никакого вреда не будет, говорит он.
Одним из базовых продуктов должно стать хорошее оливковое масло. Им можно улучшать вкус блюд, а также использовать для жарки.
Сухофрукты доктор Фернандес тоже рекомендует.
«Переработанное мясо и вообще переработанные продукты нужно употреблять лишь изредка», — советует он.
А количество соли лучше ограничить — не больше 5 граммов в день. Сахара же просто стоит есть как можно меньше. Причём это касается сладостей, выпечки, сладких напитков и других сахаросодержащих продуктов.
В идеале подкрепить такую диету правильным образом жизни: двигаться не меньше 30 минут в день и полноценно отдыхать. Тогда у иммунной системы будут все условия для противостояния вирусам. Вместе с тем доктор предупреждает, что какой-то особенной диеты конкретно для коронавируса не существует.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что недостаток белковой пищи ухудшает иммунитет, и это нужно учитывать при составлении рациона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!