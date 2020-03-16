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Пять овощей и фруктов каждый день: врач из Испании назвал продукты для противостояния коронавирусу

Правильное питание способно поддержать иммунитет и помочь противостоять вирусам, в том числе и распространяющемуся по миру коронавирусу, даже несмотря на его способность мутировать.

Об этом заявил Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN), передает информационный ресурс «Новости Испании на русском».

По словам Фернандеса, главное — взять за основу принципы средиземноморской диеты и включить в свой рацион побольше фруктов, овощей, зелени.

«Это как раз то, что нужно нашему организму»,— заявил он, подчеркнув, что такие продукты являются антиоксидантами и богаты микроэлементами, так необходимыми для построения крепкого иммунитета. Эксперт советует съедать ежедневно по пять овощей и фруктов.

Кроме того, он настоятельно рекомендует цельнозерновые и неочищенные (нерафинированые) продукты.

Также желательно хотя бы раз в неделю есть мясо и рыбу. Рыба предпочтительнее, отмечает Фернандес, а если уж выбирать мясо, то лучше птицу. Два-три раза в неделю следует употреблять бобовые (любые). Желательно употреблять молочные продукт: сыры, йогурты, молоко. Специалист по питанию также призывает не бояться есть яйца. От одного яйца в день никакого вреда не будет, говорит он.

Одним из базовых продуктов должно стать хорошее оливковое масло. Им можно улучшать вкус блюд, а также использовать для жарки.

Сухофрукты доктор Фернандес тоже рекомендует.

«Переработанное мясо и вообще переработанные продукты нужно употреблять лишь изредка», — советует он.

А количество соли лучше ограничить — не больше 5 граммов в день. Сахара же просто стоит есть как можно меньше. Причём это касается сладостей, выпечки, сладких напитков и других сахаросодержащих продуктов.

В идеале подкрепить такую диету правильным образом жизни: двигаться не меньше 30 минут в день и полноценно отдыхать. Тогда у иммунной системы будут все условия для противостояния вирусам. Вместе с тем доктор предупреждает, что какой-то особенной диеты конкретно для коронавируса не существует.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недостаток белковой пищи ухудшает иммунитет, и это нужно учитывать при составлении рациона.

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