Украина

Запрет на въезд в Украину из-за карантина: в Госпогранслужбе рассказали, как это работает

После того, как в связи с пандемией коронавируса Украина закрыла границы, въехать на территорию государства могут украинцы, а также некоторые категории иностранцев, в частности, с видом на жительство в нашей стране, ближайшие родственники сограждан и дипломаты.

«Мне дано право пропускать иностранцев с гуманитарной целью. Мы многих пропускаем на похороны близких родственников, каждый день по 10−20 человек», — рассказал в интервью «РБК-Украина» глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, украинская сторона также помогает гражданам Молдовы, возвращающимся из России на родину. «Каждый день формируем колонны и Нацполиция их сопровождает. К примеру, в последней колонне было 27 машин 150 граждан Молдовы», — отметил он и добавил что правоохранители гарантируют, что иностранцы нигде по пути следования в Молдову не выходят, разве что, делаются санитарные остановки в специально отведенных местах.

«Даже если они инфицированы, то украинские граждане от этого не пострадают. Я считаю, что это гуманно по отношению к этим людям, у которых нет возможности иначе попасть на родину», — заявил Дейнеко.

Что же касается выезда из Украины, то это могут сделать как иностранцы (которым не запрещен выезд) и лица без гражданства, так и любой украинец. «Но нужно понимать, что все наши сопредельные страны ввели ограничения по въезду иностранцев на свою территорию. Потому теоретически выехать могут все, но практически — очень немногие», — резюмировал глава Госпогранслужбы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 28 марта в зоне проведения операции Объединенных сил из-за пандемии коронавируса ввели новые меры — ограничили въезд в Луганскую и Донецкую области со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей

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