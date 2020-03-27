28.00 / 28.63 30.42 / 31.42
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Донбассе из-за коронавируса вводят новые ограничения: что об этом известно

16:09 27 марта 2020 382
Знак «стоп-контроль»
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С 8:00 субботы, 28 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил вводятся новые ограничения при въезде со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей для предотвращения распространения коронавируса, который в Украине по состоянию на 27.03.2020 подтвердили уже у 218 человек.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений», — отметили в командовании операцией Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Китая в Украину военный борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики на коронавирус.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Тест на коронавирус

Врачи прописали препараты, которые стоят нереально дорого, — одессит с коронавирусом (видео)

прибор для подключения двух пациентов к АИВЛ

В Украине создали устройство, позволяющее спасти от коронавируса вдвое больше жизней (фото, видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер