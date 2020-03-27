Украина

На Донбассе из-за коронавируса вводят новые ограничения: что об этом известно

С 8:00 субботы, 28 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил вводятся новые ограничения при въезде со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей для предотвращения распространения коронавируса, который в Украине по состоянию на 27.03.2020 подтвердили уже у 218 человек.

«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений», — отметили в командовании операцией Объединенных сил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Китая в Украину военный борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики на коронавирус.

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