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На Донбассе из-за коронавируса вводят новые ограничения: что об этом известно
С 8:00 субботы, 28 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил вводятся новые ограничения при въезде со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей для предотвращения распространения коронавируса, который в Украине по состоянию
«Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений», — отметили в командовании операцией Объединенных сил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Китая в Украину военный борт привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики на коронавирус.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!