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Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев
В связи с распространением COVID-19 во всем мире и появившимся случаями заболевания им в Украине с полуночи 16 марта в страну прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
«Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19. Так, с 00.00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение. Продолжат работать пункты пропуска, у которых большая пропускная способность», — сказано в сообщении.
В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.
Также с полуночи временно запрещен въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.
Исключения касаются лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, являющихся супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей.
Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.
«Подчеркиваем: граждане Украины могут в любое время вернуться в Украину. СНБО рекомендует украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, а тем, кто не успеет и не сможет самостоятельно вернуться — обращаться в посольства и консульства Украины в странах пребывания по каналам коммуникации, указанным на интернет-страницах этих дипучреждений», — отмечают в ГПСУ.
Указанные ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение.
Напомним, что 13 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по вопросу предотвращения распространения коронавируса. По результатам заседания было принято решение о закрытии границы и прекращении авиасообщения.
14 марта Кабмин поддержал данное решение СНБО и уже вечером 14 марта оно было введено в действие указом президента.
С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. Украинцы въехать в страну смогут, но только на собственном авто.
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