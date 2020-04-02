В Италии от коронавируса умерла вся семья из четырех человек (фото)

Мир

В итальянском городке Вогера, в наиболее пострадавшей от пандемии области Ломбардия, от коронавируса в течение одной недели умерла вся семья из четырех человек. Как сообщает издание The Sun, сначала скончался 86-летний глава семейства Альфредо Бертуччи — уважаемый в округе кузнец. Затем умерли оба его сына — 54-летний Даниэле и 46-летний Клаудио, которые переняли отцовскую профессию. А за ними — 77-летняя жена Альфредо Анджела Альбергати. Все они были на лечении в одной и той же больнице. У всех у них не было никаких серьезных проблем со здоровьем до заражения COVID-19.

«Это настоящая трагедия. Они были здоровыми и сильными», — рассказал друг семьи Массимо Джованни Фазано.

Отец семейства и его сыновья были полными сил кузнецами

Между тем в американском штате Нью-Джерси на семейном обеде заразились коронавирусом сразу семеро членов семьи. Четверо из них умерли — 73-летняя Грейс Фуско и трое ее детей в возрасте около 50 лет. Всего у Грейс было 11 детей. Одна из ее внучек написала в соцсети: «Моя мама росла в семье, где было 11 детей. В прошлый четверг, когда я легла спать, у меня было десять дядюшек и тетушек. В пятницу, когда я проснулась, у меня осталось их девять. А несколько минут спустя — только восемь. Пожалуйста, держитесь рядом с вашими родными и лелейте каждую секунду, проведенную с ними. Пожалуйста, молитесь за остальных членов нашей семьи, которые продолжают бороться за свои жизни».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США от коронавируса умер полуторамесячный младенец.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter