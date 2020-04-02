- 10:36 «Один на один со своей болезнью»: Лев Лещенко обратился к поклонникам из больницы
- 10:30 Скандал вокруг "пленок Ермака": адвокат заявил об угрозах Леросу
- 10:28 До сих пор в самоизоляции: появилось видео с первым заболевшим коронавирусом украинцем
- 10:22 В Италии от коронавируса умерла вся семья из четырех человек
- 10:11 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:08 "Георгиевской лентой закрывайте лицо": жители ОРДО в панике из-за лжи "властей" о коронавирусе
- 09:57 Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса
- 09:54 Запрет на въезд в Украину из-за карантина: в Госпогранслужбе рассказали, как это работает
- 09:46 "Разгар эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля", — Антон Геращенко
- 09:36 Ужесточение карантина в Украине: доктор Комаровский сделал гневное заявление
- 09:36 Красивая и смелая: 45-летняя Виктория Бекхэм снялась для обложки глянца
- 09:34 Доигралась: Алину Гросу поздравляют с беременностью
В Италии от коронавируса умерла вся семья из четырех человек (фото)
В итальянском городке Вогера, в наиболее пострадавшей от пандемии области Ломбардия, от коронавируса в течение одной недели умерла вся семья из четырех человек. Как сообщает издание The Sun, сначала скончался 86-летний глава семейства Альфредо Бертуччи — уважаемый в округе кузнец. Затем умерли оба его сына — 54-летний Даниэле и 46-летний Клаудио, которые переняли отцовскую профессию. А за ними — 77-летняя жена Альфредо Анджела Альбергати. Все они были на лечении в одной и той же больнице. У всех у них не было никаких серьезных проблем со здоровьем до заражения COVID-19.
«Это настоящая трагедия. Они были здоровыми и сильными», — рассказал друг семьи Массимо Джованни Фазано.
Между тем в американском штате Нью-Джерси на семейном обеде заразились коронавирусом сразу семеро членов семьи. Четверо из них умерли — 73-летняя Грейс Фуско и трое ее детей в возрасте около 50 лет. Всего у Грейс было 11 детей. Одна из ее внучек написала в соцсети: «Моя мама росла в семье, где было 11 детей. В прошлый четверг, когда я легла спать, у меня было десять дядюшек и тетушек. В пятницу, когда я проснулась, у меня осталось их девять. А несколько минут спустя — только восемь. Пожалуйста, держитесь рядом с вашими родными и лелейте каждую секунду, проведенную с ними. Пожалуйста, молитесь за остальных членов нашей семьи, которые продолжают бороться за свои жизни».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США от коронавируса умер полуторамесячный младенец.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...