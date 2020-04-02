В США от коронавируса умер полуторамесячный младенец

Мир

В США, где число инфицированных коронавирусом уже превысило 211 тысяч человек, от COVID-19 умер полуторамесячный младенец. Смерть была зафиксирована в штате Коннектикут. Малыш стал самой юной жертвой коронавируса в мире.

«С глубокой грустью мы можем сегодня подтвердить первую смерть ребенка в Коннектикуте, связанную с COVID-19. Новорожденный в возрасте шесть недель в районе Хартфорда был доставлен без сознания в больницу в конце прошлой недели, вернуть его к жизни не удалось», — написал в Twitter губернатор штата Нед Ламонт.

Он также добавил, что смерть младенца подчеркивает важность соблюдения правил карантина — оставаться дома и сохранять дистанцию. «Ваши жизни и жизни других людей буквально зависят от этого… Вирус безжалостно атакует самых хрупких», — написал он.

Ранее сообщалось о смерти 12-летней девочки из Бельгии — самой юной на данный момент жертве коронавируса в Европе.



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