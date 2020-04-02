Происшествия

Может быть вооружен: в Киеве разыскивают опасного преступника (фото)

В Киеве вооруженный злоумышленник совершил разбойное нападение на кредитное учреждение возле станции метро «Академгородок» — мужчину разыскивают превоохранители Святошинского района. Ранее в столице налетчики отобрали у мужчины сумку с валютой на 2 миллиона гривен.

Как сообщает «Киев Оперативный», опубликовав фоторобот разыскиваемого, нападение на «Кэш Поинт» возле метро «Академгородок» произошло 20 февраля 2020 года.

Приметы: разыскиваемому около 45 лет, рост -180 см, телосложение худощавое. У мужчины — припухшее лицо, на правой щеке — шишка, нос длинный, острый, прямой, губы тонкие, глаза среднего размера.

Людей, владеющих информацией о разыскиваемом, просят сообщать об этом правоохранителям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве под угрозой оружия у предпринимателей отобрали 100 тысяч медицинских масок. По этому делу были задержаны жители столицы и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет.

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