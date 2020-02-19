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Происшествия

В Киеве налетчики отобрали у мужчины сумку с валютой на 2 миллиона гривен, — СМИ

22:43 19 февраля 2020 55
Деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В Деснянском районе Киева преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют. Напомним, в Николаеве посреди ночи было совершено ограбление отделения банка.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, инцидент произошел около 10:00 18 февраля по улице Теодора Драйзера.

Преступники поджидали жертву рядом с обменником и напали, когда «клиент» вышел из своего автомобиля.

Мужчину ударили по голове, отобрали у него сумку и скрылись с места преступления.

Оказалось, что в сумке находилось около 2 миллионов гривен, в т. ч. 500 тысяч в гривнях и 65 тысяч — в долларах США.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре четверо злоумышленников решили не «заморачиваться» простой кражей денег, а похитили директора одного из местных предприятий, и уже у нее требовали 300 тысяч долларов.

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