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В Киеве налетчики отобрали у мужчины сумку с валютой на 2 миллиона гривен, — СМИ
В Деснянском районе Киева преступники совершили разбойное нападение возле пункта обмена валют. Напомним, в Николаеве посреди ночи было совершено ограбление отделения банка.
Как рассказали источники OBOZREVATEL, инцидент произошел около 10:00 18 февраля по улице Теодора Драйзера.
Преступники поджидали жертву рядом с обменником и напали, когда «клиент» вышел из своего автомобиля.
Мужчину ударили по голове, отобрали у него сумку и скрылись с места преступления.
Оказалось, что в сумке находилось около 2 миллионов гривен,
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре четверо злоумышленников решили не «заморачиваться» простой кражей денег, а похитили директора одного из местных предприятий, и уже у нее требовали 300 тысяч долларов.
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