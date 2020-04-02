Стиль жизни

В условиях карантина физическая активность миллионов украинцев значительно снизилась. А закрытые спортзалы и фитнес-клубы заставили многих задуматься о том, как можно поддерживать свою физическую форму дома, чтобы за время вынужденного бездействия не набрать лишний вес. На время карантина многие спортивные клубы и фитнес-тренеры и даже звезды проводят занятия онлайн. Правда, в большинстве своем такие тренировки подходят для тех, кто регулярно поддерживает свою физическую форму. Что же делать тем, чье тело еще не готово к активным физическим нагрузкам, но тоже нуждается в регулярных занятиях?

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный фитнес-тренер, постоянный эксперт утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Ксения Литвинова рассказала, как держать свое тело тонусе во время карантина и какие несложные упражнения можно делать в домашних условиях.

— Ксения, чтобы во время карантина не набрать лишний вес, достаточно ли будет просто повесить замок на холодильник? Или без спорта все-таки не обойтись?

— Все должно быть в комплексе, одно неотъемлемо от другого. Когда вы сидите дома и работаете за компьютером, вы тренируете свой мозг. Но не надо при этом забывать и о теле. Ведь физическая активность принесет вам много новой энергии. Ведь гормоны счастья, которые вырабатываются во время занятий спортом, критично важны для нашего иммунитета. А чтобы не набрать лишний вес, нужно придерживаться баланса и спорта, и питания. Например, я за то, чтобы убрать на время карантина любые перекусы. Скажем, если раньше вы ели пять раз в день, то теперь все перекусы сейчас можно заменить простой физической активностью. То есть только три раза в день вы едите, а два-три раза отжимаетесь или приседаете. Поверьте, это очень классный лайфхак! (смеется. — Авт.).

— Как же мотивировать себя встать с дивана и начать тренироваться дома?

— Знаете, сейчас есть для этого один очень действенный способ — сообщить об этом в соцсетях. Скажем, написать большой пост о том, что вы поставили себе какую-то цель в спорте. Кроме того, что люди начнут поддерживать вас и держать за вас кулачки, так у вас еще и добавится больше ответственности за свои слова.

— А если кому-то не хочется писать об этом в соцсетях? Какая еще может быть мотивация?

— В конце концов, вспомните о том, что скоро лето и пляжный сезон! Это время наступит, и карантин закончится. И тогда мы будем надевать короткие платья, шорты и купальники. Захочется же всем показать на пляже свою красивую фигуру?! Так вот сейчас у вас как раз есть время, чтобы ей заняться.

— Сколько времени нужно уделять спорту, чтобы держать тело в тонусе?

— Для начала, я советую всем каждый день делать несложную зарядку. При этом двигаться нужно, как минимум, полчаса ежедневно. Лучше больше, но все должно быть в меру, то есть без сильных нагрузок на организм.

Предлагаю несколько несложных упражнений для зарядки в домашних условиях: Зарядку мы традиционно начинаем с разминки шеи — делаем наклоны головы вправо-влево, потом вверх-вниз. Затем хорошо встряхиваем плечи, опуская их вниз. Следующий этап — немного сгибаем ноги в коленях, берем в руки воображаемые палки для лыж и интенсивно «ходим» руками. При этом немного наклоняем корпус вперед. Через минуту к рукам добавляем движения ногами. И так делаем упражнение одну минуту. И не забываем при этом вдыхать и выдыхать. Следующее упражнение — ставим руки на колени и хорошо выгибаем спину. При этом выдыхаем и вдыхаем. Это упражнение называется «кошка». Потом начинаем приседать — спина обязательно должна быть ровная, под уголом 90 градусов. После приседаний нужно сделать повороты корпусом — руки держим перед собой, затем отводим одну руку назад вместе с головой, потом другую. Далее идет комплексное упражнение. Медленно сгибаемся, опускаясь к полу, доходим руками до конца коврика, на котором вы занимаетесь. Становимся в положение «планка», при этом втягиваем живот и по очереди каждой рукой хлопаем себя по плечам — раз восемь-десять. Можно делать и больше — это зависит от вашего уровня подготовки и самочувствия. Затем плавно возвращаемся в исходное положение. Усложненный вариант этого упражнения: в «планке» добавляем отжимания на коленях. Потом поднимаемся и делаем приседания. И так повторяем восемь-двадцать раз. Вот и все! Ваша зарядка сделана. Кстати, сейчас еще очень важно делать дыхательные упражнения. Самое простое — с помощью обычного надувного шарика. Глубоко вдыхаем воздух через нос и выдыхаем его в шарик. Это наполняет легкие кислородом и укрепляет иммунитет. Так можно делать по два-три раза в день.

— Какие еще есть варианты упражнений?

- Есть самое простое упражнение, которое можно делать и на карантине, и без него. Если вы живете в многоквартирном доме и у вас в доступности ступеньки, обязательно ходите по ним. Не пользуйтесь лифтом! Во-первых, так снижается вероятность заразиться вирусом, а во-вторых, ходьба по ступенькам — это отличное упражнение. Но, если у вас нет возможности делать комплексную зарядку дома или ходить по ступенькам, делайте хотя бы просто приседания.

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