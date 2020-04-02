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Происшествия

В Кропивницком неадекватные пассажиры без масок разбили рейсовый автобус из-за замечания (видео)

16:02 2 апреля 2020 375
Лобовое стекло
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В одном из автобусов в Кропивницком двоих пассажиров не пустили в салон без масок — в результате они разбили кирпичом лобовое стекло. Ранее сообщалось, что в Киеве женщина которую не пустили в трамвай, устроила необычный протест.

Как сообщает горсовет Кропивницкого в своем Facebook, мужчина и женщина без медицинских масок на конечной остановке зашли в салон. Кондуктор обратила внимание, что из-за карантина проезд возможен только в масках.

Тогда высаженные пассажиры начали выбивать лобовое стекло и двери. А через несколько секунд они попали в лобовое стекло кирпичом.

«Автобус пришлось снять с рейса, — говорит заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун, — теперь на восстановление транспортного средства надо 16 тысяч гривен. Все, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию».

Ранее сообщалось, что в сумской маршрутке пассажир разделся догола.

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