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Происшествия

«А почему без маски?»: в сети обсуждают голого пассажира в сумской маршрутке

16:24 24 марта 2020 433
Сумы
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Сумах во время режима ЧС в общественном транспорте произошло необычное происшествие, которое вызвало мощный резонанс в сети.

Как сообщает в Instagram группа «Сумы», мужчина зашел в маршрутку и не стал платить за проезд, тогда водитель отказался ехать. После этого пассажир разделся и спросил: «Так поедем или нет?»

В сети разместили фото голого мужчины, оно собрала много комментариев. Некоторые пользователи возмущаются и подозревают мужчину в психической неадекватности. Но есть и такие, кто считает, что поступок сумчанина вполне в духе современных реалий. Особенно актуален прозвучавший в адрес «героя» снимка вопрос: «А почему без маски»?

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина, которую не пустили в трамвай, отправилась в путь пешком прямо по путям.

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