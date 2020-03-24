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- 16:24 «А почему без маски?»: в сети обсуждают голого пассажира в сумской маршрутке
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«А почему без маски?»: в сети обсуждают голого пассажира в сумской маршрутке
В Сумах во время режима ЧС в общественном транспорте произошло необычное происшествие, которое вызвало мощный резонанс в сети.
Как сообщает в Instagram группа «Сумы», мужчина зашел в маршрутку и не стал платить за проезд, тогда водитель отказался ехать. После этого пассажир разделся и спросил: «Так поедем или нет?»
В сети разместили фото голого мужчины, оно собрала много комментариев. Некоторые пользователи возмущаются и подозревают мужчину в психической неадекватности. Но есть и такие, кто считает, что поступок сумчанина вполне в духе современных реалий. Особенно актуален прозвучавший в адрес «героя» снимка вопрос: «А почему без маски»?
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина, которую не пустили в трамвай, отправилась в путь пешком прямо по путям.
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