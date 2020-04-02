Спасать людей или экономику: ответ известен уже 100 лет благодаря "испанке"

Мир

Пандемия коронавируса началась в Китае и сначала медленно, а потом все стремительнее, распространилась по всему миру. COVID-19 выявлен сегодня почти во всех странах. Случаи заражения вот-вот достигнут миллиона, а смертность составляет 19%.

Правительства в разных государствах по разному пытаются противостоять смертоносному вирусу. Большинство азиатских стран во главе с Китаем выбрали путь жесткого карантина. При этом власти закрыли глаза на возможные нарушения демократических свобод и отслеживают контакты и передвижения большинства граждан.

В Европе в большинстве стран также ввели карантин, закрыли рестораны, кинотеатры, спортзалы, запретили любые собрания с участием более 10 человек, а кое-где и более двух человек. Закрыты границы, ограничено свободное передвижение людей внутри стран. Авиакомпании были вынуждены посадить все свои самолеты. Не работают многие предприятия.

Исключение в Европе до недавнего времени составляли Нидерланды, Швеция и Беларусь. Нидерланды сдались первыми. Правительство Марка Рютте все же закрыло школы, рестораны, бары. Чрезвычайные меры в стране будут действовать до 28 апреля. Пока, во всяком случае. Рютте признал, что рост числа инфицированных не оставляет ему другого выбора.

В Швеции пока все работает, но власти призывают жителей королевства проявлять сознательность и ответственность, соблюдать правила социального дистанцирования и личную гигиену. Впрочем, правительство Стефана Левена все же признало, что массовые мероприятия опасны. Поэтому в Швеции запретили собрания с участием более 50 человек. Согласитесь, по сравнению с остальными странами это более чем либерально.

Пожалуй, единственной страной в Европе, где власти решительно не желают вводить жесткие меры для сдерживания коронавируса, остается Беларусь. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Он демонстративно поиграл в хоккей назло пандемии и порекомендовал соотечественникам проверенный метод борьбы с инфекцией — это водка, баня, спорт. Также Лукашенко заявил, что предприятия должны работать.

Похожую позицию занимает и президент Бразилии Жаир Болсонару. Что примечательно, у него заподозрили коронавирус, и первый тест оказался положительным. Однако второй тест был уже отрицательным. Возможно, это и повлияло на позицию Болсонару, который активно призывает бразильцев игнорировать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и работать, работать, работать. Дело дошло до того, что Twitter и Instagram забанили его аккаунты на том основании, что Болсонару распространяет заведомо ложные сведения о пандемии COVID-19.

Призывает сограждан ходить на работу и президент Ирана Хасан Роухани. Он утверждает, что коронавирус создан американцами с тем, чтобы навредить иранцам. При этом Иран занимает седьмое место в мире по числу инфицированных — свыше 50 тысяч человек, из которых скончались уже 3 160 человек.

Долго сомневался относительно введения карантина и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В итоге сам заразился коронавирусом. А всего в королевстве уже почти 34 тысячи инфицированных. И почти 3 000 умерших от COVID-19. При этом пик пандемии еще далеко, считают медики.

Мнение противников карантина до недавнего времени разделял также президент США Дональд Трамп. Он утверждал, что нужно спасать экономику, что Америка не является страной, предназначенной для всяких шатдаунов и локдаунов. Однако теперь Трамп изменил свое мнение. В США уже почти 218 тысяч зараженных коронавирусом. Скончались более 5 000 инфицированных. Президент теперь появляется на телеэкранах на фоне графика, из которого следует, что без карантина число жертв пандемии в стране может превысить 2 миллиона человек. А жесткие ограничительные меры дают надежду удержаться в пределах 240 тысяч человек.

На самом деле, Трамп продемонстрировал два совершенно разных подхода к проблеме. Дилемма, стоящая перед правительствами разных стран, формулируется просто — важнее спасать людей или экономику?

Говорят, история рассудит. Она уже рассудила, утверждают американские эксперты, объединившиеся в группу, которая исследовала последствия печально знаменитой пандемии гриппа, известного как «испанка». Она прокатилась по планете ровно 100 лет назад и унесла жизни 50 миллионов человек. Тогда тоже разные страны по-разному боролись с распространением болезни. В итоге все ввели карантин. Кто раньше, кто позже, но сделали это все.

Так вот, группа экспертов при поддержке Федеральной резервной системы США и Массачусетского технологического института (MIT), изучив последствия воздействия «испанки» на экономику, пришла к единому мнению — карантин ни в коем случае нельзя рассматривать как источник серьезного экономического ущерба при пандемии! Более того, в итоге именно своевременно введенный карантин является гарантией скорейшего оздоровления экономики после завершения пандемии.

Ученые признают, что «испанка» отличается от коронавируса. Тогда, 100 лет назад, грипп косил в основном молодое, здоровое, трудоспособное население. Сегодня основная группа риска — это люди пожилые и страдающие различными хроническими заболеваниями, которые ослабили их иммунитет. Безусловно и то, что экономика начала XXвека с ее архаичностью имеет немного общего с нынешними высокими технологиями, глобализацией и прочими особенностями. Тем не менее, эксперты уверены, что общих моментов у двух пандемий больше, чем различий.

В США «испанка» убила примерно 500 тысяч человек. Только карантин в сочетании с пропагандой личной гигиены смог остановить этот кошмар. Без этих жестких мер скончалось бы гораздо больше людей. Промышленное производство сократилось тогда на 18%. Однако после завершения пандемии она быстро восстановилась и продемонстрировала рекордные темпы роста. Были созданы миллионы новых рабочих мест. Люди стали получать повышенный доход по сравнению с годами до «испанки». Выросла их потребительная способность.

Принудительный карантин позволил избежать более серьезных экономических проблем еще и потому, что сгладил пики смертности. Если бы система здравоохранения не справилась, страшные картины переполненных больниц и моргов, трупы на улицах так перепугали бы американцев, что они ушли бы в глухую самоизоляцию пораженные страхом. И вернуть их на фабрики и заводы были бы весьма сложно. Но даже возобновление работы предприятий не смогло бы быстро возродить потребление. Напуганные люди перестали бы покупать машины, дорогую одежду, не тратили бы деньги на развлечения, не делали бы вклады в банках…

«Задачи спасения людей и спасения экономики никак не противоречат друг другу в настоящее время. Принимая меры для обуздания эпидемии и сохранения жизней, мы лишь ускоряем восстановление бурной экономической активности в дальнейшем», — с уверенностью заявили американские эксперты, в число которых входят бывшие министры финансов США и главы ФРС, успешные бизнесмены и ученые.

Свое мнение о перспективах мировой экономики в условиях пандемии коронавируса высказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный финансист Слава Рабинович.

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