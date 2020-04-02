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Спорт

Экс-владелец Формулы-1 снова станет отцом: его старшей дочери 65 лет (фото)

21:13 2 апреля 2020 50
Берни Экклстоун
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

89-летний бывший владелец Формулы-1, самых престижных автомобильных гонок в мире, миллиардер Берни Экклстоун снова станет отцом. Как сообщает F1-Insider, британец, состояние которого оценивается более чем в три миллиарда долларов, и его младшая на 48 лет жена Фабиана ожидают пополнение семейства в июле.

Отметим, что Экклстоун женат уже третий раз и от предыдущих браков у него уже есть три дочери. Старшей Деборе уже 65 лет — благодаря ей у Берни уже две правнучки и три правнука. Младшим — Тамаре и Петре — 35 и 31 год соответственно. Теперь, видимо, бизнесмен «замахнулся» на наследника…

Экклстоун с дочерьми Тамарой и Петрой

Добавим, что подобная разница в возрасте между родными братьями/сестрами ощутимо не дотягивает до мирового рекорда. Согласно официальным данным, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, первенство удерживают двое сыновей Нильса Паульсена из города Уппсала в Швеции. Когда отец умер в 160 лет, старшему исполнилось 103 года, а младшему — всего 9.

Добавим, что на данный момент Экклстоун, который отошел от дел в 2017 году, передав полный контроль над Формулой-1 компании Liberty Media, со своей беременной супругой находятся в Бразилии на собственной ферме неподалеку от Сан-Паулу, территория которой закрыта для въезда и выезда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мисс Турция» родила чемпиону мира немцу Месуту Езилу дочь.

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