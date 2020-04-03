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Шоу-бизнес

Бывший любовник Ксении Собчак вскрыл себе вены

0:27 3 апреля 2020 26
Умар Джабраилов и Ксения Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Миллиардер Умар Джабраилов, который ранее встречался с Ксенией Собчак, пытался покончить с собой. 61-летний бизнесмен вскрыл вены, после чего передумал и попытался самостоятельно остановить кровь.

Джабраилов замотал порезы на руках полотенцем и обратился за помощью к водителю. Именно тот и вызвал в гостиницу, где все произошло, «скорую» для бизнесмена.

Врачи помогли Джабраилову, но так, как он отказался объяснять, что стало причиной попытки суицида, его оставили под присмотром психиатров.

Отметим, что Собчак отреагировала на это с юмором. «Умар Джабраилов пытался покончить с собой, узнав, что сидеть дома придется до 30 апреля», — перепостила она чужую шутку.

Собчак

Также отметим, что Джабраилов ранее встречался с Наоми Кэмпбелл и Шэрон Стоун, но они не отреагировали на его попытку уйти из жизни.

Напомним, что Ксения Собчак счастлива во втором браке и называет мужа своим первым мужчиной.

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