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Стюардесса на удаленке: сеть насмешило видео, которое сняли бортпроводница и ее муж
После того, как сеть повеселило видео, на котором британец прикидывается кустиком, чтобы выйти из самоизоляции на улицу, на YouTube-канале популярного канадского фокусника и комика Уэса Баркера появился забавный скетч, который он снял вместе со своей женой — стюардессой Кристен. Она, как и многие ее коллеги, временно осталась без работы и сидит вместе с мужем дома на карантине. Кристен и Уэс решили показать, какой может быть работа бортпроводницы на удаленке.
В ролике Кирстен в своей рабочей униформе предлагает супругу полотенца и выпивку, показывает аварийные выходы из квартиры, просит убрать ноутбук — ради безопасности «пассажира», а также интересуется посадочным талоном на диван. Кирстен перекусывает, сидя на стульчике возле входной двери в туалет. И просит пытающегося посетить санузел Уэса подождать, так как туалет «занят». А позже она показывает ему, как открывается дверь в это помещение.
В комментариях пользователи, среди которых было много стюардесс, выражают свой восторг и советуют Кристен пойти в актрисы. Одна из бортпроводниц-комментаторов отметила, что в ролике повседневная жизнь стюардессы показана удивительно точно. «Мы половину своего рабочего времени проводим, показывая пассажирам, как открываются двери туалета», — написала она.
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