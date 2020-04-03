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Хочу стать IT-рекрутером. С чего начать?
Кто такой рекрутер?
IT-рекрутер — специалист, отвечающий за поиск, подбор и найм в IT-компаниях.
Где этому учат?
В ВУЗах дают классическое образование по подбору персонала. Так как технический рекрутмент молод, его специфику пока не преподают.
Существуют курсы по IT-рекрутингу, которые дают комплексное понимание профессии.
Некоторые приходят в рекрутмент команды из нетехнических специальностей и разбираются в нюансах IT «в бою». Подход стрессовый и сложный, но тоже реальный.
Профессия набирает популярность, так как:
- можно приложить руку к развитию технологий и прокачать знания в востребованной индустрии;
- низкий порог входа (и благословение, и проклятие);
- привлекает перспектива высокого дохода и удаленной работы.
Как и в любой другой, в нашей работе есть и радости, и сложности.
Если лаконично:
Плюсы: работа с людьми.
Минусы: работа с людьми.
Подробнее о нашем видении профессии — здесь.
Какие же умения нужно развивать?
Английский язык
Зарубежные заказчики приходят к нам за бюджетной экспертизой, потому в Украине развит аутсорсинг. Продуктовые компании и стартапы часто работают на рынок США, чтобы охватить много клиентов в одной законодательной базе.
Потому знание английского — одно из основных требований к начинающим рекрутерам. Без владения им работу в рекрутинге можно найти только по вакансиям компаний, работающих на внутренний рынок.
Запасаемся сериалами, учебниками, и прокачиваем инглиш!
Техническая грамотность
Как при переезде в новую страну мы изучаем язык, так и в новой индустрии начинать нужно именно с него.
Не владея технической базой, вы рискуете:
- просто не понять, кого ищете;
- предлагать нерелевантные вакансии кандидатам;
- непонимающе хлопать глазами в ответ на рассказ кандидата о текущем проекте.
Из статьи Юлии Венгер «Уровни технической подготовки IT-рекрутеров»
Рекрутеры, не желающие развиваться технически, портят имидж профессии в глазах кандидатов. Наша команда много говорит и пишет о важности технической грамотности. 5 часов в курсе GUID по рекрутингу мы посвятили этой теме.
Учимся:
- Углубленно разобраться можно на видеокурсе Speaking Developish — технические лекции для нетехнических специалистов.
- Расширение GlossaryTech.
- O. Ogbanufe «Technology made simple for the technical recruiter».
Знание бизнеса и рынка
Слово «менеджер» в должности «Recruitment Manager» указывает на потребность в бизнес-экспертизе.
Важно разбираться как в специфике вашей компании, так и в том, какие компании в целом представлены на рынке:
- их размер;
- профиль;
- технологии;
- условия работы;
-
репутацию, отзывы
и т. д.
Это помогает оценивать конкурентность предложения, понимать, где искать кандидатов и чем их заинтересовать.
Полезные материалы:
- dou.ua, ain.ua — информационные ресурсы об IT в Украине — здесь разбираемся в рынке;
- djinni.co/salaries — самая близкая к реальности статистика зарплат. Фильтруется по должности, навыкам, опыту, локации;
- Книга Джоша Кауфмана «Сам себе МВА».
Переговоры и продажи
Продажи и переговоры — ключевые умения в работе с заказчиками и кандидатами. Наша задача — выявлять мотивацию и интересы обеих сторон на каждом этапе, и находить решения, способные их удовлетворить.
Нужно уметь преподнести как вакансию кандидату, так и кандидата клиенту. Часто сильные профессионалы не становятся сотрудниками крутых компаний лишь потому, что рекрутер не смог разобраться в интересах кандидата и донести ценность предложения.
Учимся:
- О. Ягудина — «Работа с возражениями».
- М. Гоулстон — «Я слышу вас насквозь».
Сорсинг
Сорсинг — раздел рекрутинга, связанный с поиском информации о кандидатах в сети. Увлекательная работа на стыке науки и искусства — чувствуешь себя детективом. Существует огромный выбор инструментов для поиска кандидатов, их резюме и контактных данных. Самые продвинутые из сорсеров даже создают их сами.
Учимся:
- Вебинары «Продвинутый сорсинг» от Amazing Hiring.
- Блог и выступления Ирины Шамаевой.
Собеседования
В IT первичное собеседование проходит, как правило, с акцентом на вопросы об опыте и мотивации. Потому техническая грамотность — более важное требование к интервьюеру, чем владение непопулярными в IT методами психологической оценки.
Тем не менее, стоит изучать классическую литературу и совершенствовать как свои навыки, так и процесс оценки предполагаемых сотрудников.
Учимся:
- С. Иванова — «Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час».
- В. Йеттер — «Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью».
Дальнейшее развитие
Проходили вы курсы или получили базу сами, лучший способ обучения — практика. Собеседуйтесь в компании, в агентствах, пробуйте свои силы на фрилансе. Сразу поймете, какие компетенции требуют развития.
И, конечно, продолжайте учиться — все самое интересное только начинается!
Учимся:
- Рассылка от Hung Lee «Recruiting Brainfood».
- Y. Tegze «Full-Stack Recruiter».
- K. Collier «Robot-Proof Recruiter».
Успехов в освоении новой профессии!
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.