Хочу стать IT-рекрутером. С чего начать?

Общество и люди

Кто такой рекрутер?

IT-рекрутер — специалист, отвечающий за поиск, подбор и найм в IT-компаниях.

Где этому учат?

В ВУЗах дают классическое образование по подбору персонала. Так как технический рекрутмент молод, его специфику пока не преподают.

Существуют курсы по IT-рекрутингу, которые дают комплексное понимание профессии.

Некоторые приходят в рекрутмент команды из нетехнических специальностей и разбираются в нюансах IT «в бою». Подход стрессовый и сложный, но тоже реальный.

Профессия набирает популярность, так как:

можно приложить руку к развитию технологий и прокачать знания в востребованной индустрии;

низкий порог входа (и благословение, и проклятие);

привлекает перспектива высокого дохода и удаленной работы.

Как и в любой другой, в нашей работе есть и радости, и сложности.

Если лаконично:

Плюсы: работа с людьми.

Минусы: работа с людьми.

Подробнее о нашем видении профессии — здесь.

Какие же умения нужно развивать?

Английский язык

Зарубежные заказчики приходят к нам за бюджетной экспертизой, потому в Украине развит аутсорсинг. Продуктовые компании и стартапы часто работают на рынок США, чтобы охватить много клиентов в одной законодательной базе.

Потому знание английского — одно из основных требований к начинающим рекрутерам. Без владения им работу в рекрутинге можно найти только по вакансиям компаний, работающих на внутренний рынок.

Запасаемся сериалами, учебниками, и прокачиваем инглиш!

Техническая грамотность

Как при переезде в новую страну мы изучаем язык, так и в новой индустрии начинать нужно именно с него.

Не владея технической базой, вы рискуете:

просто не понять, кого ищете;

предлагать нерелевантные вакансии кандидатам;

непонимающе хлопать глазами в ответ на рассказ кандидата о текущем проекте.

Из статьи Юлии Венгер «Уровни технической подготовки IT-рекрутеров»

Рекрутеры, не желающие развиваться технически, портят имидж профессии в глазах кандидатов. Наша команда много говорит и пишет о важности технической грамотности. 5 часов в курсе GUID по рекрутингу мы посвятили этой теме.

Учимся:

Углубленно разобраться можно на видеокурсе Speaking Developish — технические лекции для нетехнических специалистов.

Расширение GlossaryTech.

O. Ogbanufe «Technology made simple for the technical recruiter».

Знание бизнеса и рынка

Слово «менеджер» в должности «Recruitment Manager» указывает на потребность в бизнес-экспертизе.

Важно разбираться как в специфике вашей компании, так и в том, какие компании в целом представлены на рынке:

их размер;

профиль;

технологии;

условия работы;

репутацию, отзывы и т. д.

Это помогает оценивать конкурентность предложения, понимать, где искать кандидатов и чем их заинтересовать.

Полезные материалы:

dou.ua, ain.ua — информационные ресурсы об IT в Украине — здесь разбираемся в рынке;

djinni.co/salaries — самая близкая к реальности статистика зарплат. Фильтруется по должности, навыкам, опыту, локации;

Книга Джоша Кауфмана «Сам себе МВА».

Переговоры и продажи

Продажи и переговоры — ключевые умения в работе с заказчиками и кандидатами. Наша задача — выявлять мотивацию и интересы обеих сторон на каждом этапе, и находить решения, способные их удовлетворить.



Нужно уметь преподнести как вакансию кандидату, так и кандидата клиенту. Часто сильные профессионалы не становятся сотрудниками крутых компаний лишь потому, что рекрутер не смог разобраться в интересах кандидата и донести ценность предложения.

Учимся:

О. Ягудина — «Работа с возражениями».

М. Гоулстон — «Я слышу вас насквозь».

Сорсинг

Сорсинг — раздел рекрутинга, связанный с поиском информации о кандидатах в сети. Увлекательная работа на стыке науки и искусства — чувствуешь себя детективом. Существует огромный выбор инструментов для поиска кандидатов, их резюме и контактных данных. Самые продвинутые из сорсеров даже создают их сами.

Учимся:

Вебинары «Продвинутый сорсинг» от Amazing Hiring.

Блог и выступления Ирины Шамаевой.

Собеседования

В IT первичное собеседование проходит, как правило, с акцентом на вопросы об опыте и мотивации. Потому техническая грамотность — более важное требование к интервьюеру, чем владение непопулярными в IT методами психологической оценки.

Тем не менее, стоит изучать классическую литературу и совершенствовать как свои навыки, так и процесс оценки предполагаемых сотрудников.

Учимся:

С. Иванова — «Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час».

В. Йеттер — «Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью».

Дальнейшее развитие

Проходили вы курсы или получили базу сами, лучший способ обучения — практика. Собеседуйтесь в компании, в агентствах, пробуйте свои силы на фрилансе. Сразу поймете, какие компетенции требуют развития.

И, конечно, продолжайте учиться — все самое интересное только начинается!

Учимся:

Рассылка от Hung Lee «Recruiting Brainfood».

Y. Tegze «Full-Stack Recruiter».

K. Collier «Robot-Proof Recruiter».

Успехов в освоении новой профессии!

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