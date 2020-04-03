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В центре Одессы сожгли автомобиль известного активиста (фото)
В ночь на пятницу, 3 апреля, в центре Одессы неизвестные сожгли автомобиль известного активиста, лидера общественного движения «Уличный фронт» Демьяна Ганула.Об этом активист сообщил в социальных сетях.
«Сегодня ночью (3 апреля. — Ред.) мне сожгли автомобиль. Связываю это с моей общественной деятельностью», — заявил Демьян Ганул.
Он отметил, что обратился в полицию и сейчас сам проверяет подозрительных людей, которые могут быть причастны к происшедшему.
В региональном главке ГСЧС сообщили, что «вызов о пожаре поступил в 03:10, огонь потушили. Причина пожара устанавливается». Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Со слов очевидцев, автомобиль был припаркован возле дома по улице Успенской.
Также стало известно, что накануне ночного ЧП Ганул вместе с другими активистами демонтировал 9 юнипаркеров (парковочных барьеров), установленных в центре Одессы, возле Bank alliance на улице Базарной. Представители финучреждения вызвали полицию, которая подтвердила, что подобные конструкции подлежат демонтажу.
Демьян Ганул известен своей активной проукраинской позицией. Часто принимает участие в акциях против незаконной застройки побережья, исторического центра города, а также использования советской, коммунистической символики. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе акивисты устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина.
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