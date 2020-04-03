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Спорт

Двукратный олимпийский чемпион набрал миллион просмотров с песней о карантине (видео)

11:53 3 апреля 2020 108
Петтер Нортуг
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Титулованный норвежский лыжник Петтер Нортуг, находясь на карантине в связи с пандемией коронавируса, времени зря не теряет и открывает в себе новые таланты. Двукратный олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и 13-кратный чемпион мира, завершивший карьеру в конце 2018 года, записал шуточный клип на собственную песню под названием Corona Time, в которой жалуется на одиночество, набранные за время карантина килограммы и, конечно же, на нехватку туалетной бумаги, которую готов даже выменять на свои золотые медали.

Песня стала настолько популярной, что буквально за сутки ее просмотрели миллион раз, что невероятно порадовало ее автора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина блеснула кулинарными способностями на карантине и поделилась рецептом печенья из овсянки.

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