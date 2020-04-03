Дочь Веры Брежневой показала пышную грудь (фото)

Шоу-бизнес

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которой недавно исполнилось 19 лет, опубликовала фото, на котором демонстрирует новый цвет волос и пышную грудь.

Отметим, что Вера Брежнева не отреагировала на фото дочери. Ей, похоже, не понравилось то, что Соня превратилась в брюнетку.

РосСМИ уже давно пишут о конфликте между матерью и дочкой. Говорят, Вера чувствует конкуренцию, а Соня старается отдалиться от мамы и ее звездной славы. Даже сбежала жить в США, а теперь и блондинкой быть расхотела.

Мнения поклонников Сони разделились. Они считают, что новая прическа и цвет волос ей идут, другие пишут, что блондинкой было лучше. Но всем понравилось декольте красавицы.

Напомним, что ранее грудь показала и сама Вера Брежнева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter