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Дочь Веры Брежневой показала пышную грудь (фото)
Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которой недавно исполнилось 19 лет, опубликовала фото, на котором демонстрирует новый цвет волос и пышную грудь.
Отметим, что Вера Брежнева не отреагировала на фото дочери. Ей, похоже, не понравилось то, что Соня превратилась в брюнетку.
РосСМИ уже давно пишут о конфликте между матерью и дочкой. Говорят, Вера чувствует конкуренцию, а Соня старается отдалиться от мамы и ее звездной славы. Даже сбежала жить в США, а теперь и блондинкой быть расхотела.
Мнения поклонников Сони разделились. Они считают, что новая прическа и цвет волос ей идут, другие пишут, что блондинкой было лучше. Но всем понравилось декольте красавицы.
Напомним, что ранее грудь показала и сама Вера Брежнева.
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