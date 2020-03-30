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Шоу-бизнес

Вера Брежнева на карантине впечатлила пышным бюстом (фото)

10:19 30 марта 2020 91
Вера Брежнева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, показавшая ранее постельное фото, на карантине проводит время дома с мужем Константином Меладзе. Она призывает всех последовать ее примеру и не выходить из дома без крайней надобности.

Чтобы не скучать, Вера делает прямые эфиры и общается с поклонниками, публикует соблазнительные фото. Брежнева позирует в облегающем бежевом топе на тонких бретельках, подчеркивающем ее пышный бюст.

Также Вера общается с поклонниками на тему, как мирно сосуществовать дома в условиях карантина и не убить друг друга.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, чем занять себя на карантине, как организовать рабочий процесс дома и что делать, чтобы не поправиться.

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