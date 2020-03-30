- 10:25 В Украине планируют резко сократить издержки на спорт и развитие общин: инфографика
- 10:22 "Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака
- 10:21 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:19 Вера Брежнева на карантине впечатлила пышным бюстом
- 10:17 В США от коронавируса умер знаменитый кантри-музыкант
- 10:03 Настоящая жесть: в Киеве на пустырь выбросили тысячи батареек
- 09:54 Карантин по-«ДНРовски»: 79 медиков и пациенток с грудничками заперты в больнице
- 09:53 В России рассказали, является ли Навальный проектом Кремля
- 09:52 Игорь Николаев показал результат теста на коронавирус
- 09:41 «Должны платить сами»: Трамп отказался предоставлять охрану принцу Гарри и Меган Маркл
- 09:25 Вернувшиеся из Бали украинцы отказываются от платной обсервации и записали видео из самолета
- 09:17 Из-за коронавируса в Украину срочно вернулись почти 150 тысяч человек
Вера Брежнева на карантине впечатлила пышным бюстом (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, показавшая ранее постельное фото, на карантине проводит время дома с мужем Константином Меладзе. Она призывает всех последовать ее примеру и не выходить из дома без крайней надобности.
Чтобы не скучать, Вера делает прямые эфиры и общается с поклонниками, публикует соблазнительные фото. Брежнева позирует в облегающем бежевом топе на тонких бретельках, подчеркивающем ее пышный бюст.
Также Вера общается с поклонниками на тему, как мирно сосуществовать дома в условиях карантина и не убить друг друга.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, чем занять себя на карантине, как организовать рабочий процесс дома и что делать, чтобы не поправиться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…