- 14:14 До +19: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
- 14:02 Индексацию пенсий в Украине могут перенести из-за карантина: что об этом известно
- 14:02 Украинский боксер во время победного боя с россиянином заразился болезнью Боткина
- 13:58 Вера Брежнева не смогла отпраздновать день рождения дочери из-за коронавируса
- 13:58 Боевики на Донбассе придумали новый предлог, чтобы помешать работе ОБСЕ
- 13:46 В Раде хотят отменить создание рынка земли: зарегистрированы уже три проекта
- 13:32 «Теперь бы весну перезимовать»: в последний день марта в Украине выпал снег
- 13:30 Коронавирус у Крищенко: где находится главный киевский полицейский
- 13:29 Названы возможные даты проведения ВНО-2020
- 13:16 Мужчина выбил щенку челюсть за то, что он запрыгнул на кровать: детали шокирующей истории
- 13:14 Жена звезды НХЛ выложила в сети снимок мертворожденной дочери (фото 18+)
- 13:00 На Волыни коронавирус подтвердили у умершего пациента с пневмонией
Вера Брежнева не смогла отпраздновать день рождения дочери из-за коронавируса
Популярная певица Вера Брежнева, которая ранее впечатлила пышным бюстом, не смогла отпраздновать день рождение старшей дочери Сони Киперман из-за коронавируса.
В прошлом году певица прилетела к Соне в гости, сделав ей сюрприз. А в этом году не смогла так сделать, ведь девушка живет в США.
Но сама певица не расстраивается, она поздравила Соню онлайн и порадовалась, что в прошлом году получился настоящий праздник.
Она также поделилась кадрами из прошлого. «Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой», — похвасталась Вера.
Соне в этом году исполнилось 19 лет. В соцсетях она поделилась архивным детским фото. Девушка не стала писать популярные сейчас «итоги жизни», подписав фото просто: «19».
Напомним, ранее день рождения отпраздновал внук Софии Ротару Анатолий. Семья из-за коронавируса поздравила его дистанционно.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».