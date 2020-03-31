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Шоу-бизнес

Вера Брежнева не смогла отпраздновать день рождения дочери из-за коронавируса

13:58 31 марта 2020 65
Соня Киперман
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная певица Вера Брежнева, которая ранее впечатлила пышным бюстом, не смогла отпраздновать день рождение старшей дочери Сони Киперман из-за коронавируса.

В прошлом году певица прилетела к Соне в гости, сделав ей сюрприз. А в этом году не смогла так сделать, ведь девушка живет в США.

Но сама певица не расстраивается, она поздравила Соню онлайн и порадовалась, что в прошлом году получился настоящий праздник.

Она также поделилась кадрами из прошлого. «Мне очень повезло с этой прекрасной девушкой», — похвасталась Вера.

Соне в этом году исполнилось 19 лет. В соцсетях она поделилась архивным детским фото. Девушка не стала писать популярные сейчас «итоги жизни», подписав фото просто: «19».

Соня Киперман

Напомним, ранее день рождения отпраздновал внук Софии Ротару Анатолий. Семья из-за коронавируса поздравила его дистанционно.

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