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С 6 апреля в Украине ужесточают правила карантина: что запрещено делать (инфографика)
В пятницу, 3 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении в Украине новых ограничений, которые будут действовать во время карантина.
Новые ограничения, призванные остановить пандемию коронавируса в Украине, будут действовать с 6 апреля.
Запрещается передвижение по улицам группами в количестве более двух человек, исключения делается только при сопровождении детей. Под запретом также посещение парков, скверов и других зон отдыха, спортивных и детских площадок. Дети возрастом до 14 лет могут находиться в общественных местах только в сопровождении родителей.
В общественных местах необходимо находиться в маске или респираторе. Также требуется иметь при себе документы.
Ранее сообщалось, что вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Донецкой области — эпицентром стал Мариуполь.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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