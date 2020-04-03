Украина

На улицах — не более двух человек: в Украине ужесточили карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением об ужесточении мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Глава Кабмина заявил, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться по стране. И единственный способ сохранить человеческие жизни — это усиление мероприятий во время карантина

«Запрещается передвигаться по улицам более 2 человек, за исключением сопровождения детей», — сказал Шмыгаль.

Он также призвал на ближайшие три-четыре недели воздерживаться от посещения мест отдыха.

Премьер министр отметил, что вводится обязательная обсервация сроком на 14 дней всех, кто прибывает в Украину. На границе продолжит действовать только 21 пункт пропуска.

«Отдельно подчеркиваю — мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру. Все это работает и будет работать дальше», — отметил премьер-министр.

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