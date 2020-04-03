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Украина

Эпицентр — в Мариуполе: в Донецкой области зафиксировали восемь случаев заражения COVID-19

0:59 3 апреля 2020 83
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В закрытой в последний день марта на въезд Донецкой области зафиксирован восьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«Восьмой лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. На этот раз — в Мариуполе (кстати, это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе)», — написал Кириленко.

Он отметил, что 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. «Состояние больной близкое к удовлетворительному», — добавил глава области.

Напомним, что в четверг в Киеве был зафиксировали первый летальный случай коронавируса. От заболевания коронавирусом умер 70-летний мужчина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. В 22 случаях они закончились летальным исходом; а 19 пациентам удалось выздороветь.

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