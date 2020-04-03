- 16:56 Ужесточение карантина: на выездах из всех областей появятся блокпосты
- 16:56 К борьбе с коронавирусом в Беларуси привлекают военных медиков
- 16:48 Добрая душа: собака, которая любит гладить других собак, прославилась в сети
- 16:44 Путина вскоре могут лишить власти: озвучен сценарий
- 16:21 Больная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина
- 16:18 Скандал на Сумщине: женщина отрицает смерть своей мамы от коронавируса
- 16:15 Продление срока платежных карт во время карантина: что важно знать
- 16:15 Россия давит на журналистов, раскритиковавших "гумпомощь" Италии
- 16:03 Зайцева и Дронов пытались оспорить приговор за смертельное ДТП в Харькове: что решил Верховный суд
- 16:01 Принц Чарльз открыл первый полевой госпиталь для больных коронавирусом в Британии
- 16:00 «Лечить вас нечем и не за что, уезжайте!»: оккупанты выдворяют тяжелобольных из ОРЛО
- 15:39 Увеличение безработицы и ускорение инфляции: Кабмин обнародовал макропрогноз
Зайцева и Дронов пытались оспорить приговор за смертельное ДТП в Харькове: что решил Верховный суд
Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
Адвокат водителя Дронова, который осужден за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подавал кассационную жалобу на приговор. Однако первый раз ее оставили без изменений из-за имеющихся ошибок и дали время на исправление.
Верховный суд решил, что Зайцева и Дронов будут отбывать весь срок лишения свободы — 10 лет. Это наказание ранее вынес им Киевский райсуд Харькова который признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП.
Ранее сообщалось, что Геннадий Дронов начал перечислять средства на счет исполнительной службы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!