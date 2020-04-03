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Происшествия

Зайцева и Дронов пытались оспорить приговор за смертельное ДТП в Харькове: что решил Верховный суд

16:03 3 апреля 2020 390
Зайцева и Дронов
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы на приговор фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Адвокат водителя Дронова, который осужден за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подавал кассационную жалобу на приговор. Однако первый раз ее оставили без изменений из-за имеющихся ошибок и дали время на исправление.

Верховный суд решил, что Зайцева и Дронов будут отбывать весь срок лишения свободы — 10 лет. Это наказание ранее вынес им Киевский райсуд Харькова который признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что Геннадий Дронов начал перечислять средства на счет исполнительной службы.

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