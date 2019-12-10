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Общество и люди

Дело Зайцевой: Дронов уже начал платить, но пока не потерпевшим

20:40 10 декабря 2019 199
Зайцева и Дронов
Инф. «ФАКТОВ»

Один из виновников смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года Геннадий Дронов, который отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 (Полтавская область), сделал первый платеж в сумме 500 гривен на депозитный счет исполнительной службы.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает «Укринформ».

«Исполнительная служба получила первые 500 грн от виновного в резонансном ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова. Деньги пойдут на погашение расходов исполнительной службы», — отметила Матвеева.

По ее словам, перечислений средств в адрес потерпевших и пострадавших от виновников ДТП еще не было.

Напомним, 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы. И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.

Также оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн гривен.

Защита Дронова подала в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, в которой просит его отменить.

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