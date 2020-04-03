- 15:37 17-летний парень зарезал и сжег таксиста: детали шокирующей истории под Ровно
- 15:18 Круизный лайнер, где умерли от коронавируса уже четыре пассажира, пришвартовался во Флориде
- 15:00 Под Одессой продолжается масштабный пожар в природном парке, сгорели уже 10 гектаров
- 15:00 Въезжающих из Крыма и оккупированного Донбасса отправят на обязательную обсервацию
- 14:49 Ротвейлер насмерть загрыз мужчину под Киевом: хозяйка выгуливала пса без намордника и поводка
- 14:45 Кабмин разрешил международные и внутренние перевозки: кого это коснется
- 14:20 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, когда возможны послабления
- 14:11 На выходных в Украине похолодает
- 14:05 С 6 апреля в Украине ужесточают правила карантина: что запрещено делать (инфографика)
- 13:49 Зеленский отреагировал на обращение врачей из Тернопольщины, заразившихся коронавирусом
- 13:47 В полиции ответили на скандал вокруг убийства копами краснокнижной птицы
- 13:44 Хабиб не отказывался от боя с Фергюсоном: названо условие для его проведения
Увеличение безработицы и ускорение инфляции: Кабмин обнародовал макропрогноз
Кабинет министров ухудшил макроэкономические показатели на 2020 год. О росте экономики речь уже не идет, инфляция будет двузначной, уменьшится средняя зарплата по стране и станет больше безработных.
Так, в пересмотренном мартовском прогнозе указывается, что падение ВВП составит 4,8 процента. Основной причиной станет приостановка бизнес-деятельности во время карантина. Ранее Организация экономического сотрудничества и развития подсчитала, что один месяц карантина отнимает у экономики 2% роста ВВП.
Согласно официальному прогнозу, потребительские цены вырастут в среднем за год на 6,8%. Если брать декабрь-2019 к декабрю-2020, то показатель инфляции будет двузначным — 11,6%.
Ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук Александр Савченко прогнозировал, что уже в апреле доходы среднего украинца снизятся не менее чем на 5%. Похожие цифры фигурируют в прогнозе от Кабмина. Ожидается, что средняя номинальная зарплата (брутто) по итогам 2020 года составит 10 706 грн, а с учетом инфляции средняя зарплата снизится на 4,5%.
Кроме того, в Украине станет больше безработных. В новом прогнозе от Кабмина говорится о 16,33 млн трудоспособных украинцев, сохранивших рабочее место. Таким образом безработица вырастет до 9,4%.
Напомним, ранее глава МВФ предупредила, что мир входит в новый экономический кризис, и рецессия будет еще хуже, чем в 2008 году. А аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров считает, что если кризис продлится менее полугода, то его влияние на экономику Украины будет несильным, но если рецессия затянется, то и проблемы Украины усугубятся.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!