Увеличение безработицы и ускорение инфляции: Кабмин обнародовал макропрогноз

Деньги

Кабинет министров ухудшил макроэкономические показатели на 2020 год. О росте экономики речь уже не идет, инфляция будет двузначной, уменьшится средняя зарплата по стране и станет больше безработных.

Так, в пересмотренном мартовском прогнозе указывается, что падение ВВП составит 4,8 процента. Основной причиной станет приостановка бизнес-деятельности во время карантина. Ранее Организация экономического сотрудничества и развития подсчитала, что один месяц карантина отнимает у экономики 2% роста ВВП.

Согласно официальному прогнозу, потребительские цены вырастут в среднем за год на 6,8%. Если брать декабрь-2019 к декабрю-2020, то показатель инфляции будет двузначным — 11,6%.

Ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук Александр Савченко прогнозировал, что уже в апреле доходы среднего украинца снизятся не менее чем на 5%. Похожие цифры фигурируют в прогнозе от Кабмина. Ожидается, что средняя номинальная зарплата (брутто) по итогам 2020 года составит 10 706 грн, а с учетом инфляции средняя зарплата снизится на 4,5%.

Кроме того, в Украине станет больше безработных. В новом прогнозе от Кабмина говорится о 16,33 млн трудоспособных украинцев, сохранивших рабочее место. Таким образом безработица вырастет до 9,4%.

Напомним, ранее глава МВФ предупредила, что мир входит в новый экономический кризис, и рецессия будет еще хуже, чем в 2008 году. А аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров считает, что если кризис продлится менее полугода, то его влияние на экономику Украины будет несильным, но если рецессия затянется, то и проблемы Украины усугубятся.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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