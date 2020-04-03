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Мир

Россия давит на журналистов, раскритиковавших "гумпомощь" Италии

16:15 3 апреля 2020 359
Российский гумконвой в Италии
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Итальянская газета La Stampa, поставившая под сомнение эффективность помощи, которую Россия оказала, отправив в Италию своих военных медиков, пожаловалась на давление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Так, La Stampa опубликовала заявление Конашенкова, в котором тот обвиняет журналистов в «манипулировании русофобскими подделками худшего рода эпохи холодной войны». «Что касается настоящих покровителей русскоязычной медиа-кампании La Stampa, которые нам известны, мы советуем им изучить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam (кто копает яму другому, тот рано или поздно в нее сам упадет). Или, чтобы было еще понятнее: плохая копейка всегда возвращается», — пишет Конашенков.

В свою очередь редакция итальянской газеты отмечает, что описывала российскую помощь наравне с поступавшей и из других стран, и что в некоторых статьях высказывались сомнения в связи с присутствием в стране российских военных, участвующих в разведывательных миссиях.

«В последние дни наш коллега опубликовал серию статей, в которых высказываются некоторые сомнения относительно контингента, прибывшего из России, чтобы помочь нашей стране в чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Сомнения подтверждают высокие политические источники, а также военные и разведывательные эксперты» — говорится в ответе итальянских журналистов, которые возмущены нападками российского военного.

Также в редакции подчеркивают недопустимость «экспортирования» методов запугивания, которыми пользуется Россия, в другие страны, в том числе и Италию. «Это — тот факт, который может стать серьезным прецедентом, если наше правительство не потребует немедленных разъяснений. И прежде всего, необходимые извинения», — добавляют в La Stampa.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,отправку гумпомощи Россией в Италию многие считают пиар-акцией Кремля. В частности, агентство Bloomberg обратило внимание, что вся спецтехника, прибывшая в Италию, украшена наклейками с флагами двух стран и фразой «Из России с любовью» на русском, итальянском и английском языках.

Фото с сайта https://www.lastampa.it.

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