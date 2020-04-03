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Благовещение: чего нельзя делать и как отметить большой праздник в условиях карантина

«В этот день даже птица гнезда не вьет», — так говорили наши предки о великом празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, который христиане восточного обряда отмечают во вторник, 7 апреля. В этом году торжество пришлось на шестую неделю Великого поста — неделю Ваий (ветвей), или Цветоносную — так называется седмица перед Вербным воскресеньем, Входом Господним в Иерусалим (12 апреля).

В основе праздника Благовещения — событие, описанное в Евангелие: архангел Гавриил явился Деве Марии, не знавшей мужа, и возвестил благую весть: именно она избрана Богом, чтобы стать Матерью долгожданного Мессии — Спасителя рода человеческого Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, в это время Мария как раз читала Священное Писание — слова пророка Исаии о рождении Мессии от Девы.

Церковь издревле прославляет Благовещение как день начала спасения человечества. А народный календарь связывает праздник со многими запретами, обрядами и приметами.

Чего нельзя делать на Благовещение

* Верующие не едят мясных и молочных блюд, поскольку праздник приходится на Великий пост.

* В этот день наши предки старались не пропустить церковную службу. Но в нынешнем году из-за карантина священники просят верующих помолиться в праздник дома, принять участие в службе онлайн.

* На Благовещение нельзя работать, считается, что в этот день даже черти в аду дают грешникам передышку. В старину люди говорили: «В цей день i пташка гнiзда не в'є. Зозуля тому й несе яйця в чуже гнiздо, що колись вила кубло на Благовiщення».

* До Благовещения нельзя начинать весенне-полевые работы, даже если зима уже отступила и стоит теплая погода. Старинная поговорка гласит: «От Введения в храм Богородицы (4 декабря) до Благовещения работать на земле — грех». Поля должны отдохнуть. А «все, що посiють до Благовiщення, погано ростиме». Считается, что именно на Благовещение Бог благословляет землю, вдыхает жизнь во всё живое. Поэтому после праздника можно начинать сеять.

* Кстати, некоторые традиционные запреты этого дня помогают придерживаться карантинных ограничений. Например, на Благовещение не полагается ходить в гости. Отмечают праздник в узком семейном кругу. Более того, в старину люди боялись, что во время застолья в дверь постучит чужая женщина или девушка: по поверьям, она могла оказаться ведьмой. Поэтому, чтобы не навлечь на себя гнев соседей, женщины старались в этот день сидеть дома.

Что можно делать

* Поскольку трудиться 7 апреля нельзя, желательно успеть выполнить всю домашнюю работу накануне. Убрать в доме, украсить иконы новыми рушниками, приготовить праздничные блюда.

* В честь Благовещения у верующих послабление в посте. Можно приготовить к столу несколько рыбных блюд.

* Когда-то перед Благовещением хозяева сжигали старую одежду и обувь и покупали всем домочадцам обновки.

Праздничный стол

Благовещение приходится на Великий пост, поэтому мясных и молочных блюд не готовят. Но в честь большого праздника хозяйки жарят или запекают рыбу, варят рыбный суп или борщ с добавлением рыбы (например, борщ с жареными карасями традиционно готовили на Полтавщине), пекут пироги с рыбой, капустой и грибами, а для детей — особое печенье, которое называется «галепи» (коржики делают в форме плуга, бороны, серпа или лапок аиста). С «галепами» в руках в старину детишки встречали «з вирiю лелек», которые приносили на крыльях весну. Увидев в небе птиц, дети кричали: «Буську, буську! На тобi галепу, а нам дай жита копу!» В обед на Благовещение позволяется также выпить немного вина.

Традиции праздника

Существует множество традиций и ритуалов, связанных с Благовещением. Например, в этот день люди выпускали из клеток на волю лесных птиц. В сельской местности в праздник первый раз после зимы выпускали во двор всю имеющуюся в хозяйстве живность: коров, овец, коз, кур… Полагалось выгнать из хаты даже кота, «щоб чув весну та сам про себе дбав».

По народным поверьям, на Благовещение Бог благословляет землю и все растения. Первыми расцветают подснежники, первоцветы, сон-трава, ряст. Кстати, с помощью ряста старались привлечь в семью здоровье и удачу, приписывая ему чудодейственную силу. «Як знайдеш у цей день ряст, то зiрви, кинь пiд ноги, топчи i примовляй: «Топчу, топчу ряст, дай, Боже, дiждати i на той рiк топтати!» — говорили в старину. Еще один «цветочный» обычай: найденный в этот день подснежник надо сорвать и забрать домой. А на Пасху, в полночь, когда в храмах запоют «Христос воскрес!», нужно положить его под образами. Это принесет счастье.

Цветы, брошенные на Благовещение в воду, наделяют ее волшебными свойствами: когда-то девушки умывались такой водой, чтобы быть красивыми.

Погодные приметы Если на Благовещение тепло, то ранней осенью будут морозы. Снег в этот день предвещает неурожай. Какая погода 7 апреля, такая и на Пасху будет. Если на Благовещение сухо, то лето придет жаркое и засушливое. В праздничный день дождь — жди прохладного и сырого лета.

Поверья

На Благовещение увидишь пару аистов, значит, в нынешнем году встретишь свою половинку. А заметишь двух птиц, сидящих в гнезде, — жди прибавления в семействе.

Если девушка рано утром в праздничный день пойдет за водой и найдет первоцвет, то уже летом выйдет замуж.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отмечают Благовещение христиане западного обряда, у которых праздник был 25 марта.

Кстати, 5 апреля католики уже отметили Вербное, или Пальмовое воскресенье. Ведь у христиан западного обряда Пасха в этом году 12 апреля.

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