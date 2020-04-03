Нежные и сочные: простой рецепт постных тефтелей из овсянки

Стиль жизни

Известный украинский телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что, несмотря на карантин, он старается придерживаться поста, который начался 2 марта и закончится на Пасху, 19 апреля.

— Диетологи говорят, что в это время не стоит ограничивать себя в каких-то продуктах, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий «Говорить Україна» («Украина»). — Но я все же решил на время поста отказаться от мяса. Закупил необходимое количество разных круп, овощей и во время карантина с удовольствием провожу кулинарные эксперименты. Один из них — постные тефтели из овсяных хлопьев. Признаюсь, я вообще люблю добавлять овсянку в разные блюда — мясные и сладкие. Она делает их нежными и сочными.

Постные тефтели из овсяных хлопьев Ингредиенты: томатный сок — 400 мл вода — 400 мл овсяные хлопья — 300 г луковица — 1 шт. оливковое масло — 3 ст. ложки соль — 1 ч. ложка сахар, перец по вкусу Приготовление Овсяные хлопья засыпать в миску, залить водой и оставить набухать на 20 минут. Лук мелко нарезать и обжарить в оливковом масле. В миску с хлопьями добавить черный перец, соль, обжаренный лук и хорошо перемешать массу. Сформировать руками тефтели, выложить на сковороду, залить томатным соком, посолить и добавить сахар по вкусу. Томить на медленном огне под крышкой 20 минут. Подавать с листьями салата.

Ранее кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами очень вкусных блюд из круп, которые можно готовить в пост.

Она также рассказывала, как постящимся приготовить пряную морковь, закуску из перца и ароматную картошечку.

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