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Мир

К борьбе с коронавирусом в Беларуси привлекают военных медиков

16:56 3 апреля 2020 152
коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Беларуси кардинально изменили отношение к пандемии коронавируса. Если раньше президент Александр Лукашенко рекомендовал против вируса водку и сауну, то теперь, когда в стране 351 заболевший, решено задействовать в борьбе с эпидемией весь имеющийся медперсонал.

Как рассказал президент Беларуси, он распорядился подключить к работе военных медиков, персонал всех военных госпиталей. Для них это будет полезным опытом.

«В армии ничего никогда не случится? А не дай Бог, какой-то военный конфликт? Они первыми пойдут», — объяснил Лукашенко необходимость задействовать военных медиков. В отличие от других стран, в Беларуси студентов медвузов к борьбе со вспышкой заболевания привлекать не будут.

Напомним, еще 27 марта Лукашенко сравнивал пандемию коронавируса с массовым психозом и намекал, что вирус может быть неприродного происхождения.

По состоянию на 3 апреля в Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавируса. 53 человека считаются выздоровевшими, четверо скончались, в том числе известный актер Виктор Дашкевич.

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