Общество и люди

К Пасхе киевлянам выплатят адресную помощь: кто и сколько получит

По случаю Пасхи некоторые категории социально незащищенных киевлян получат одноразовую материальную помощь по целевой программе «Турбота. Назустіч киянам». По словам Марины Хонды, заместителя главы горгосадминистрации, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, город продолжает выполнять свои обязательства перед жителями столицы. Финансовую поддержку окажут 289 091 горожанину, а размер помощи составляет от 280 до 300 гривен.

Материальная помощь в размере 300 гривен полагается:

неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших работоспособность (сейчас этот минимум составляет 1638 гривен);

получателям государственной соцпомощи согласно Закону Украины «О государственной соцпомощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью»;

получателям государственной соцпомощи согласно Закону Украины «О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;

получателям социальной пенсии согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении»;

получателям госпомощи на детей с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы; с тяжелыми врожденными недостатками в развитии; с редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями; с детским церебральным параличом; с тяжелыми психическими расстройствами; сахарным диабетом І типа; с острыми или хроническими заболеваниями почек ІV степени; также на детей, получивших тяжелую травму, требующих трансплантации органов, палиативной помощи и которым не установили инвалидность;

получателям временной государственной социальной помощи;

неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но еще не приобрели права на пенсионные выплаты;

Одноразовую помощь в размере 280 гривен получат:

получатели компенсации за оказание социальных услуг;

неработающие трудоспособные граждане, которые получают ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за людьми с инвалидностью І группы или за престарелыми, достигшими 80-летнего возраста;

получатели ежемесячной денежной помощи по уходу за инвалидом I или II группы (совместное проживание с ним) вследствие психического расстройства, который, по заключению врачебной комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе.

Помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на «Муниципальную карту «Карточка киевлянина». Лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь — большего размера. А если одноразовая адресная социальная помощь не будет своевременно выплачена человеку по независящим от него причинам или в случае смерти получателя, материальная помощь будет предоставлена членам его семьи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эпидемиологическая ситуация в столице, и в Украине в целом, ухудшается.

Мэр Киева Виталий Кличко ежедневно выступает с обращением к гражданам, рассказывая о текущей ситуации с коронавирусом в столице и отвечая на вопросы журналистов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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