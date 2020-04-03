Украина

Экс-министр финансов Игорь Уманский, пробыв на посту три недели, был уволен, а после этого начал раздавать интервью, делать громкие заявления и «сливать» журналистам документы. Однако, как выяснили СМИ, Уманский был уволен не просто так, а за попытки вернуть в налоговую и таможню коррупционные схемы времен Януковича и Порошенко. Об этом говорится в материале «Уманский и ко: Медиаатака для возвращения коррупционных схем» на 112.ua.

В статье пишут, что вместо решения конкретных проблем на посту министра Уманский сосредоточился на расстановке своих людей на «хлебные» должности. Так, он протянул на должности замов Олега Мельника и Светлану Воробей. А вот сместить с должностей руководителей таможни и налоговой Нефедова и Верланова у него не получилось. Кроме того, премьер Шмыгаль не простил министру провал голосования по секвестру бюджета.

«Накануне увольнения Уманский „сливает“ представление на увольнение Нефедова и Верланова. Однако не публикует не менее важный документ — штатное расписание запланированных им назначений после увольнения Нефедова и Верланова. Фамилии, которые фигурируют в этом штатном расписании, идут полностью в разрез с декларируемыми планами Уманского», — написали журналисты в статье.

По информации журналистов, на должность и. о. председателя ГНС Уманский предлагал назначить Евгения Бамбизова, который якобы был связан с незаконной конвертацией средств.

На должность и.о. заместителя председателя ГНС Уманский предлагал назначить Людмилу Демченко, начальника ГФС в Киеве, которая приходится кумой Нине Южаниной — депутату партии Порошенко «Европейская солидарность». Демченко за 4 года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений, утверждают журналисты.

На должность председателя ГТС вместо Нефедова он предлагал Василия Поезда, которого связывают с беглым экс-министром Клименко.

«По плану Уманского данные назначения должны были пройти быстро и безболезненно, поскольку все фигуранты путем судебных решений и задержки ликвидации ГФС и передачи полномочий, числятся в ее кадрах. Это позволяет занять должность путем перевода, без проведения каких-либо конкурсов и игнорируя действующих заместителей руководителей ГТС и ГНС, хотя и в статусе «и.о.», — говорится в материале.

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