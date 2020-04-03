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Украина

Украинец пытался продать за границу крупную партию масок (фото)

20:01 3 апреля 2020 92
Маски
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему незаконного вывоза из страны крупной партии респираторных масок. Ранее 100 тысяч масок забрали у предпринимателей при ограблении.

Как сообщает пресс-служба СБУ, местный житель, несмотря на запрет экспорта товаров противоэпидемического назначения, организовал поставки респираторных масок в одну из стран Европейского союза. Он выполнял их с помощью международных почтовых отправлений.

Правоохранители перехватили одну из партий, сформированных злоумышленником. Их обнаружили при таможенном досмотре. По данным СБУ, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тысяч респираторных масок. Выставленный европейским клиентам «ценник» составлял 2,5 евро за штуку.

По подсчетам правоохранителей, мужчина планировал «заработать» свыше 700 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что украинцы должны будут выходить на улицу только в масках.

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