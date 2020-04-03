Украина

Только в масках, передвигаться по одному: глава Минздрава рассказал, как ужесточат карантин

В связи с распространением коронавируса в Украине, а также для того, чтобы страна избежала «итальянского» или «испанского» сценариев заражения граждан, Кабмин планирует ужесточить карантинные меры.

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Право на власть» глава Минздрава Максим Степанов, говорится сообщении в Telegram-канале министерства.

«Нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло Правительство, и когда это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь», — рассказал Степанов.

По мнению министра, Италия и Испания, с их развитой медициной, медлили с введением подобных мер и столкнулись с огромными проблемами.

«Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами», — отметил чиновник.

По его словам, также правительство утвердит обязательный масочный режим.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. В 22 случаях они закончились летальным исходом; а 19 пациентам удалось выздороветь.

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