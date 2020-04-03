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Украина

Скандал вокруг результатов тестов на коронавирус в Конотопе: выяснились важные детали

20:55 3 апреля 2020 1029
тест
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Конотопе изучают громкий случай, когда пациентке сделали два теста на коронавирус с разницей в день, а из лаборатории пришли противоположные результаты. Врачи считают, что этому случаю есть разумное объяснение, но во избежание спекуляций в Киеве будет проведен третий анализ, который и поставит окончательный диагноз.

Первый анализ был сделан 28 марта и был положительным, повторный — 29 марта и был получен негативный результат. Специалисты полагают, что пациентка могла вылечиться от коронавируса к моменту сдачи повторного теста либо же результат был искажен принятыми лекарствами.

Валентина Грузинская из Конотопского отделения лабораторного центра подтвердила в комментарии «Суспільне», что при проведении повторного анализа на коронавирус в 5% случаев результаты могут быть отрицательными.

Директор Сумского лабораторного центра Владимир Збаражский видит много причин, почему повторный анализ стал негативным: исказить результат могли при заборе биоматериалов, либо же пациентка к тому моменту уже победила коронавирус, а смерть 31 марта наступила от иной болезни.

«ПЦР — это метод высокочувствительный. Некоторым веществам свойственно подавлять эту реакцию. Это вата, древесина и в первую очередь лекарства. Они сделали свое дело. Она (пациентка) могла даже вылечиться, потому что лечение проводилось правильно. И, возможно, умерла она не от вируса, а потому что болела диабетом первой степени», — считает Збаражский.

Напомним, в Сумской области уже 30 заболевших коронавирусом и два летальных случая (первый — 25 марта). Большинство случаев заболевания отмечается в Конотопском районе.

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