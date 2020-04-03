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Количество инфицированных коронавирусом украинцев за рубежом резко возросло
Кроме постоянно растущего чиcла заболевших COVID-19 внутри Украины, наметилась еще одна грозная тенденция: за сутки втрое выросло число заболевших наших соотечественников за рубежом. Сейчас за границей госпитализированы 166 украинцев, хотя днем ранее таких было 34.
По данным украинского МИД, 116 новых пациентов-украинцев поступили в медучреждения Италии, 16 — в больницы Греции.
К вечеру 3 апреля стало известно еще об одном украинце, скончавшемся от опасного вируса (всего с начала вспышки МИД подтвердил 5 летальных исходов среди наших соотечественников за рубежом). Еще один украинец в Нигерии пополнил статистику по выздоровевшим.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают данные о заболевших в Украине, в том числе на оккупированных территориях и в Крыму, а также среди украинцев за границей.
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