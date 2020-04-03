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Украина

Количество инфицированных COVID-19 в Украине перевалило за тысячу

22:31 3 апреля 2020 297
врач больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

По состоянию на вечер 3 апреля число заразившихся коронавирусом в Украине преодолело отметку в 1000 случаев. У 1072 заболевших подтвержден COVID-19.

С начала вспышки от COVID-19 подтверждены 27 смертей, 23 человека выздоровели. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Новые данные по областям Минздрав традиционно обещает огласить в 10.00 4 апреля. 253 образца биоматериалов находятся на исследовании, потому к утру в статистику могут добавиться новые случаи заболевания.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают статистику о заболеваемости в Украине, за рубежом, а также данные с оккупированных территорий. На оккупированной части Донецкой области говорят как минимум о двух случаях заражения (у матери и у ее ребенка).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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