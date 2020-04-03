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Украина

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается к середине апреля: Ляшко озвучил прогноз

22:54 3 апреля 2020 111
ляшко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко предполагает, что на пик заболеваемости COVID-19 Украина выйдет 14 апреля. Об этом представитель Минздрава заявил в эфире тернопольского телеканала «Т1 Новости».

Сроки, которые называет Ляшко, немного опережают те, что ранее озвучивались представителями правительства в интервью «ФАКТАМ»: 15−25 апреля. В Офисе президента предполагали пик заболеваемости коронавирусом на Пасхальные праздники, то есть ближе к 19 апреля.

«Если будет такая динамика как сейчас, когда ежедневно прирост до 30% от числа больных, то пик заболевания может начаться с 14 апреля», — предупредил Ляшко.

Главный санитарный врач еще раз напомнил, что цель введенного карантина и нового ужесточения правил — растянуть во времени пиковые показатели по заболеваемости.

«Наша главная задача — растянуть заболеваемость во времени, чтобы система здравоохранения без сбоев оказывала медицинскую помощь нуждающимся», — добавил Ляшко.

Напомним, за последние сутки число заболевших коронавирусом в Украине выросло на 14% и достигло 1072.

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Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается к середине апреля: Ляшко озвучил прогноз

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