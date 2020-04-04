Издержки карантина: мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы добраться до родного города

Мир

В связи с распространением в мире COVID-19 власти многих стран вводят жесткие ограничения на передвижение своих граждан. Не стало в этом отношении исключением и второе по численности населения государство мира — Индия, где сейчас наблюдается пик заражения коронавирусной инфекцией.

После запрета властей на передвижение по стране житель города Пунч по имени Хаким Дин никак не мог попасть на родину, где проживают его родные, пишет «Лайф» со ссылкой на портал The New Arab.

Сам он коронавирусом не болел, а лежал в госпитале с незначительной травмой головы. Деньги у Хакима закончились, и о своих проблемах он рассказал водителю скорой помощи.

Недолго думая, тот предложил Хакиму и ещё нескольким пациентам пойти на хитрость: в больнице они подделали справки о собственной смерти, и затем легли в салон скорой, притворившись мёртвыми.

Попытка обмана почти удалась: скорая безопасно миновала все кордоны на пути к отдалённому городу на границе с Пакистаном, но на последнем посту случился прокол: полицейский во время досмотра догадался, что мужчина, лежащий под покрывалом, может быть жив.

В итоге и Хакима, и остальных нарушителей арестовали и раздельно отправили на карантин. Кроме того, им выписали штраф за обман и неповиновение введённым правительством запретам.

Между тем, как писали «ФАКТЫ», в пятницу, 3 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире составило к вечеру 1 миллион 89 тысяч 479 человек. Выявлено за последние сутки 74 тысячи 414 новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составляет уже 58 тысяч 467 человек.

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