Человечеству предрекли катастрофическую нехватку презервативов

Мир

В ближайшие месяцы мир может столкнуться с дефицитом интимных резиновых изделий, с помощью которого граждане некоторых стран пытаются спастись от коронавируса — презервативов.

С такими «ужасными» прогнозами выступил Го Миан Кьят (Goh Miah Kiat), исполнительный директор компании Karex Industries Sdn. Bhd. (Малайзия), являющейся крупнейшим производителем кондомов, пишет Bloomberg.

В настоящее время Karex, выпускающая каждый пятый презерватив в мире (в числе которых и Durex) столкнулась с падением поставок почти на 50 процентов, в то время как запасы рассчитаны только на два месяца.

«Нас ждёт глобальный дефицит презервативов, и это будет страшно. Я обеспокоен прежде всего тем, что для многих программ гуманитарной помощи в отдалённых районах Африки этот дефицит затянется не на две недели и не на месяц — речь идёт о нескольких месяцах», — заявил глава компании.

По словам Го, Karex в настоящий момент пытается добиться от малайзийского правительства специального разрешения на возобновление производства: власти страны разрешают производителям товаров первой необходимости продолжать работу при условии, что они используют только половину своей рабочей силы.

«Хорошая весть в том, что спрос на презервативы остаётся высоким, поскольку, как ни крути, это уж точно товар первой необходимости. К тому же, люди в эти дни вряд ли планируют заводить детей: сейчас, когда царит такая неопределённость, явно не лучший для этого момент», — добавил он.

Издание напоминает, что в Малайзии был зафиксирован 2161 случай заражения коронавирусом и 26 смертей от него; карантинные меры останутся в силе как минимум до 14 апреля. Другими крупнейшими производителями презервативов являются Китай, где пандемия также приостановила работу новых фабрик, а также Индия и Таиланд, в которых распространение инфекции достигает пика только сейчас.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одним видом дефицита «во времена коронавируса» является туалетная бумага, которой медики советуют обеспечить всех находящихся на самоизоляции граждан.

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