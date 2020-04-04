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Украина

Тотальный карантин на Буковине: жителям области запретят покидать дома на выходных

0:54 4 апреля 2020 135
Карантин в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Черновицкой области в пятницу, 3 апреля, официально подтвержден 31 случай заражения коронавирусом.

Об этом написал на своей странице в Facebookглава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«Официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом. Общая численность больных на Буковине от первого установленного факта инфицирования составляет 202 человека», — написал он.

Осачук подчеркнул, что это только лабораторно подтвержденные случае, в то время как многие инфицированные люди могут болеть без симптомов.

Также глава ОГА указывает, что на Буковине три человека вылечились от коронавируса, при этом двое их них — дети, которые проходили курс лечения дома. Всего же медики вылечили от COVID-19 уже 11 пациентов.

Позже Сергей Осачук разметил еще одно объявление — о том, что на выходных в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, поэтому жителям региона следует запастись продуктами на все выходные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 3 апреля, в Украине подтверждены 1072 случая COVID-19. При этом зафиксированы 27 случаев с летальным исходом и 22 случая выздоровления пациентов.

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