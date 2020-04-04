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Украина

До семи тысяч каждый день: у Зеленского обещают поставить на поток выпуск тестов на коронавирус

1:20 4 апреля 2020 52
Тест на коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с огромной потребностью медиков в средствах диагностирования у пациентов коронавируса в Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов.

Об этом сказал Кирилл Тимошенко — заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

По словам Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.

«Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных», — сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что в пик пандемии коронавируса Украины хватит тестов для диагностики заболевания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 3 апреля, в Украине подтверждены 1072 случая COVID-19. При этом зафиксированы 27 случаев с летальным исходом и 22 случая выздоровления пациентов.

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