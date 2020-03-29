Делают ли врачи «скорой» тесты на коронавирус при подозрении на COVID-19

Здоровье и медицина

Симптомы ОРВИ, к которым раньше мы относились спокойно, — повышенная температура, кашель, недомогание — теперь вызывают панику. Хочется срочно узнать: не коронавирус ли их вызывает? Неизвестность ухудшает состояние. Рука тянется к телефону, чтобы набрать 103 и вызвать «скорую». Ведь многие слышали о быстрых тестах: мол, 15 минут — и все будет известно.

— Врачи «скорой» пока не делают тесты на коронавирус, но вчера появился приказ Министерства здравоохранения Украины о том, что должны быть созданы специальные мобильные бригады, которые станут проводить тестирование по назначению семейного врача, — рассказал «ФАКТАМ» директор Центра экстренной медицины и медицины катастроф Анатолий Вершигора.

— А как действуют врачи «скорой», заподозрив у пациента коронавирусную инфекцию?

— Если человек жалуется, что у него три дня температура не падает (выше 38,5), есть сухой кашель, появилась одышка, врач должен оценить общее состояние пациента. Для этого прослушать легкие, измерить насыщение крови кислородом (проверяем сатурацию) с помощью специального прибора — пульсоксиметра. После этого доктор решает, можно оставить пациента дома или его надо везти в стационар — в инфекционную больницу. Тест на коронавирус могут сделать там.

— А как будет лечиться тот, кто остался дома? Совет «звоните своему семейному врачу» не всегда работает. Почти треть людей так и не заключили договор с врачом. А у многих из тех, кто его заключил, нет личного телефона доктора.

— Если наши врачи оставили пациента дома, то информацию о нем мы обязательно передаем по электронной почте в поликлинику (теперь это называется Центр первичной медико-санитарной помощи) по месту жительства.

— Не по месту регистрации?

— Нет. Именно по месту жительства. С пациентом должен обязательно созвониться семейный врач, сделать назначения, даже если договор с ним не заключен. Если этого не произошло, а симптомы нарастают, надо звонить в поликлинику самим. Сейчас департамент здравоохранения потребовал, чтобы в каждой из них на телефонные звонки отвечали специалисты. Для этого все районные Центры первичной медико-санитарной помощи Киева должны открыть горячие линии, используя телефоны регистратуры или приемной директора поликлиники. Работает также горячая линия столичного департамента здравоохранения. Ее телефоны: (044) 278−41−91 и (044) 278−46−40. Продолжает работу наша служба 15−83. А телефон этой же службы (044) 235−01−01 стал трехканальным, и теперь наши консультанты могут принимать больше звонков. Назову еще один номер телефона — Национальной службы здоровья — по которому можно уточнить, что делать, если возникли проблемы с семейным врачом: 16−77.

— Если пациента все же необходимо везти в стационар, что ему надо взять с собой?

— Документы — паспорт, страховку, если она есть. Если человек страдает гипертонией, диабетом, другими хроническими заболеваниями, необходимо взять лекарства, которые он обычно принимает. И, конечно, подумать о том, что может понадобиться из личных вещей — чашка, тарелка, ложка, из одежды взять легкую спортивную. Не забудьте зарядку для телефона или павербанк.

— На «скорой» возросло количество вызовов к пациентам, у которых можно заподозрить коронавирус?

— Нет, остается на том же уровне. Ведь даже при гриппе возникают подобные симптомы. А сейчас, благодаря ограничению контактов, самоизоляции любые инфекции передаются менее активно. Продолжаем выполнять обычные вызовы по поводу сердечных приступов, госпитализируем тех, у кого есть подозрение на инфаркт, инсульт. А вот ДТП стало меньше, и мы это ощутили. В городе создан резерв коек на случай развития эпидемии коронавируса. Принимать пациентов в столице готовы семь лечебных учреждений. Пока основной удар взяли на себя Александровская больница, больницы № 4 и № 9.

— В аптеках по-прежнему нет масок, не хватает дезинфицирующих средств. Многие медики жалуются, что средств защиты нет даже у них…

— Врачи скорой помощи экипированы полностью. Тем людям, которые не могут купить маски в аптеке, советую сделать традиционные марлевые, но в них должно быть не менее шести слоев. Такую маску спустя два часа использования надо постирать и прогладить. Поэтому желательно иметь их несколько. А для дезинфекции рук лучшее средство — хозяйственное мыло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как отличить обычный конъюнктивит от «коронавирусного».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter