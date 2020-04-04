У кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа

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В городе Ухане, который стал эпицентром заражения всего мира CoViD-19, ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета посетили приюты для животных в разных частях города и обнаружили, что 15 процентов бродячих и домашних кошек заражены коронавирусом нового типа.

Об этом говорится в результатах исследования, которые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Собранные образцы крови ученые сравнили с образцами, полученными от домашних питомцев до эпидемии и пришли к выводу, что одичавшие домашние кошки могли заразиться от хозяев.

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией. Пока не известно, может ли вирус передаваться от кошек к людям, однако недавно наши коллеги доказали, что он может распространяться от одного животного к другому воздушно-капельным путем», — отмечают исследователи.

До этого в исследователи в других странах выявили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может находиться в организме макак-резусов, хорьков и кошек. Последние страдают от инфекции почти так же, как и люди.

Все это дает повод говорить о необходимости зараженным коронавирусом людям дистанцироваться не только от других людей, но и от домашних питомцев. Ведь кошки входят в список самых уязвимых для коронавируса животных. При этом в большинстве случаев заболевание для них, особенно для котят, оборачивается летальным исходом.

Напомним, что первый случай инфицирования среди кошек был выявлен в конце марта в Бельгии. Но тогда не все ветеринары поверили в том, что кошка заразилась от хозяйки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях в Гонконге SARS-CoV-2 был диагностирован медиками у животного, владельцем которого является инфицированный COVID-19 пациент. Все это навело их на печальные мысли о том, что заболевание таки может передаваться животным от их хозяев.

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