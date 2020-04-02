Коты и собаки в группе риска: COVID-19 оказался опасным для домашних любимцев

Мир

Новый коронавирус, пандемия которого развернулась в мире, может передаваться от человека к котам. Об этом жителей Гонконга предупредили местные власти, пишет China.org.cn.

Оказывается, на днях SARS-CoV-2 был диагностирован медиками у животного, владельцем которого является инфицированный COVID-19 пациент.

После того как у хозяина кошки диагностировали болезнь, питомца отправили в карантинный изолятор в порту Гонконга. Представители гонконгского департамента сельского хозяйства, рыбного промысла и охраны природы проверили домашнее животное на коронавирус SARS-CoV-2 и обнаружили инфекцию в его ротовой и носовой полостях, а также в кишечнике.

Представитель департамента заявил, что у кошки отсутствуют симптомы болезни. Тем не менее специалисты продолжают следить за ее состоянием и планируют провести повторные тесты.

Ранее в Гонконге коронавирус SARS-CoV-2 нашли у двух домашних собак. Департамент рекомендовал изолировать питомцев, живших с людьми, которые заразились новой коронавирусной инфекцией.

Еще одно свидетельство того, что кошки могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2, приводит журнал Nature. Издание рассказывает об эксперименте, поставленном в Харбинском ветеринарном исследовательском институте в Китае, во время которого новой коронавирусной инфекцией пытались заразить кошек, собак, кур, свиней и уток. Ученые добились успеха только с кошками и зафиксировали передачу инфекции от одной кошки другой. В то же время они не смогли получить прямых доказательств, что кошки способны заразить людей.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения ранее отмечали, что подтвержденных данных о возможности заражения COVID‑19 от собак, кошек или других домашних животных нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) уверен, что человечеству нужно отказаться от мяса диких животных — таким образом оно обезопасит себя от различного вида вирусных инфекций, которые постоянно угрожают ему в последние два десятка лет.

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