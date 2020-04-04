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Украина

Свежо и солнечно: синоптики огласили прогноз погоды на выходные

7:10 4 апреля 2020 96
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Прогноз погоды на 4−5 апреля обещает, что выходные будут солнечными, но с ночными заморозками, а в ряде западных областей возможны дожди.

4 апреля ожидается сильный ветер. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +10 градусов. Северный циклон Pauline будет определять погоду на Волыни, во Львовской области. Там вероятны небольшие дожди.

5 апреля станет теплее. Днем ожидается до +13 градусов на западе, а в Закарпатье и все +16. До +13…+15 прогреется воздух в южных областях. Прохладная погода сохранится на севере и в восточных регионах.

карта

Напомним, синоптики предупреждали, что настоящее весеннее тепло вернется в Украину с 6 апреля. Тогда же в большинстве регионов ожидается окончание отопительного сезона.

Какие погодные сюрпризы принесет второй месяц весны, в статье «ФАКТОВ» «Апрель порадует теплом: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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