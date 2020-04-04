- 08:23 В Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом
- 07:58 Коронавирус убил украинца во Франции
- 07:45 Ссоры и неожиданные знакомства: любовный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака
- 07:35 «ПриватБанк» подал иск против бывших владельцев
- 07:34 Нежные и сочные: простой рецепт постных тефтелей из овсянки
- 07:10 Свежо и солнечно: синоптики огласили прогноз погоды на выходные
- 06:40 "Ваша Настя": Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
- 05:57 В Украине упростили порядок начисления субсидий на время карантина: что об этом известно
- 05:25 "Положение стабильно тяжелое": коронавирус проник в "Укроборонпром"
- 04:55 Не надейтесь на хирургические перчатки: медики рассказали, как лучше защититься от COVID-19
- 04:30 Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)
- 03:35 Хуже, чем в 2008 году: глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
«ПриватБанк» подал иск против бывших владельцев
«ПриватБанк» вечером 3 апреля подал новый иск в суд Кипра против своих бывших владельцев. Ответчиками указаны бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, один из бывших должностных лиц банка Тимур Новиков и две кипрские компании.
Банк будет добиваться возмещения ему убытков в размере 5,5 млрд долларов. Представители «ПриватБанка» считают, что в период с 2013 по 2016 год, то есть до национализации финучреждения, банк был задействован в схемах с признаками мошенничества и отмывания средств.
«Сумма иска сравнима с (ожидающимся) траншем Международного валютного фонда. Иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в „ПриватБанке“ в период с 2013 по 2016 годы», — уточнил член наблюдательного совета «ПриватБанка» Роман Сульжик в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Истец будет доказывать в суде, что в указанный период банком были заключены мнимые кредитные договоры, и по этим соглашениям из банка были выведены крупные суммы. В банке считают, что деньги в итоге получили компании, близкие к бывшим владельцам финучреждения. Так, одним из получателей могла быть кипрская компания Duxton Holdings Limited. По версии истца, на Кипр в 2013 году были выведены 2,34 млрд долларов.
Напомним, ранее в МВФ говорили о возможности выделения Украине 5,5 млрд долларов в рамках трехлетней программы. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий отмечал, что по сути единственным требованием МВФ является принятие в Украине закона, не допускающего возвращения национализированного «ПриватБанка» бывшим владельцам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...