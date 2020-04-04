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Деньги

«ПриватБанк» подал иск против бывших владельцев

7:35 4 апреля 2020 143
приватбанк
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

«ПриватБанк» вечером 3 апреля подал новый иск в суд Кипра против своих бывших владельцев. Ответчиками указаны бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, один из бывших должностных лиц банка Тимур Новиков и две кипрские компании.

Банк будет добиваться возмещения ему убытков в размере 5,5 млрд долларов. Представители «ПриватБанка» считают, что в период с 2013 по 2016 год, то есть до национализации финучреждения, банк был задействован в схемах с признаками мошенничества и отмывания средств.

«Сумма иска сравнима с (ожидающимся) траншем Международного валютного фонда. Иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в „ПриватБанке“ в период с 2013 по 2016 годы», — уточнил член наблюдательного совета «ПриватБанка» Роман Сульжик в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Истец будет доказывать в суде, что в указанный период банком были заключены мнимые кредитные договоры, и по этим соглашениям из банка были выведены крупные суммы. В банке считают, что деньги в итоге получили компании, близкие к бывшим владельцам финучреждения. Так, одним из получателей могла быть кипрская компания Duxton Holdings Limited. По версии истца, на Кипр в 2013 году были выведены 2,34 млрд долларов.

Напомним, ранее в МВФ говорили о возможности выделения Украине 5,5 млрд долларов в рамках трехлетней программы. Заместитель председателя НБУ Олег Чурий отмечал, что по сути единственным требованием МВФ является принятие в Украине закона, не допускающего возвращения национализированного «ПриватБанка» бывшим владельцам.

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