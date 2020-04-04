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Шоу-бизнес

Трагически погиб канадский 16-летний актер, звезда нескольких популярных сериалов (фото)

9:44 4 апреля 2020 142
Логан Уильямс
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, в Канаде при неизвестных пока обстоятельствах трагически погиб популярный актер Логан Уильямс. Ему было всего 16 лет. Подросток прославился ролями в нескольких сериалах — «Флэш», «Когда зовет сердце», «Сверхъестественное», «Шепот».

О гибели Логана сообщила его мать Марлиз Уильямс. Связавшись с Tri-City News, она сказала, что «полностью сломлена» смертью сына. Марлиз даже не может с ним попрощаться из-за пандемии коронавируса, поскольку правила социального дистанцирования не позволяют ей это сделать. Она находится в самоизоляции и не видится ни с кем из родственников. Поэтому ей приходится справляться с обрушившимся на нее горем в одиночку.

В сериале "Флэш" Логан играл главного героя в детском возрасте

«У меня нет возможности обнять моих родителей, которые потеряли своего единственного внука. Это очень тяжело. Логан с его талантом и внешностью обладал огромным потенциалом и мог стать настоящей кинозвездой», — сказала Марлиз.

Уильямс в сериале "Когда зовет сердце"

Актеры, с которыми Уильямс снимался в сериалах, вспоминают его в соцсетях и выражают искренние соболезнования близким Логана.

Логан сыграл также в нескольких эпизодах сериала "Сверхъестественное"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти британского актера Эндрю Джека, игравшего в нескольких частях «Звездных войн». Он умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

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